Pétrole, Swift...: les Vingt-Sept s'entendent sur un nouveau paquet de sanctions drastiques

C'est un compromis très important qui a été conclu lundi soir à Bruxelles, indique Valérie Gas, journaliste du service politique. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne ont négocié pendant plusieurs heures et c'est au milieu de la nuit que la fumée blanche est sortie de ce conclave de dirigeants politiques avec une annonce très attendue : un accord pour mettre fin à environ 90% des importations de pétrole en provenance de Russie d'ici la fin de l'année.

Le texte signé concerne l'arrêt immédiat des deux tiers des importations qui arrivent par voie maritime. A quoi s'ajoute l'engagement des Allemands et des Polonais de stopper leur approvisionnement terrestre d'ici début 2023. Puis, les réticences de la Hongrie très dépendante du pétrole russe ont fini par être levées. En arrivant au sommet, le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait réclamé des assurances en cas de coupure de l'oléoduc Droujba qui approvisionne son pays en passant par l'Ukraine. Il a exigé que son pays puisse être alimenté en pétrole russe par voie maritime si l'arrivée par oléoduc venait à être arrêtée. « C'est la garantie dont nous avons besoin », avait lancé M. Orban. La Hongrie, pays enclavé sans accès à la mer, dépend pour 65% de sa consommation du pétrole acheminé par Droujba.

Budapest a donc obtenu un délai et des garanties sur son approvisionnement pour accepter de signer et permettre l'adoption du nouveau paquet de sanctions contre la Russie.

Cet embargo sur le pétrole brut dans les six mois et les produits raffinés dans les huit mois est la mesure phare mais aussi la plus épineuse du sixième paquet de sanctions contre Moscou. « Cela va couper une énorme source de financement de la machine de guerre de la Russie », a tweeté le président du Conseil européen, Charles Michel.

