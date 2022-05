Réduction du pétrole russe dans l'UE: la Hongrie satisfaite du compromis trouvé

Des travailleurs d'une station de pompage sur le pipeline Droujba près du village de Bobovichi, à environ 330 km au sud-est de Minsk, en Biélorussie, en 2007. AP - Sergei Grits

Texte par : RFI

C'est une victoire pour Viktor Orbán. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont cédé au Premier ministre hongrois. Certes, ils se sont mis d'accord pour interdire plus des deux tiers des importations de pétrole russe et mettre fin à 90% de ces dernières d'ici à la fin de l'année. Mais cela ne touchera que les importations par voie maritime. La Hongrie continuera donc à recevoir de l'or noir russe par oléoduc.