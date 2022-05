Turquie: ouverture du procès de la principale association féministe du pays

Une manifestation en faveur des droits des femmes dans les rues d'Istanbul le 20 mars 2021. © AP - Emrah Gurel

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À un an d'élections qui s’annoncent d’ores et déjà très tendues, le président Recep Tayyip Erdogan accélère la répression de ses opposants au sein de la société civile. Dans des tribunaux sous pression, les affaires et les condamnations se multiplient. Ce mercredi s’ouvre le procès en dissolution de la principale association féministe du pays.