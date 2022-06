Coopération judiciaire: la collaboration internationale sur les crimes commis en Ukraine s'étend

Des gendarmes français chargés d'enquêter sur des crimes de guerre imputés aux forces russes se tiennent à côté d'une fosse commune à Boutcha, en Ukraine, le 12 avril 2022. AP - Wladyslaw Musiienko

Trois pays supplémentaires ont rejoint la plateforme de coopération judiciaire sur les crimes commis en Ukraine. L’Estonie, la Slovaquie et la Lettonie s’ajoutent désormais à la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine dans cette équipe d’enquête commune, créée sous l’égide d’Eurojust fin mars, dans le but de centraliser d’éventuelles pièces à conviction. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a aussi accepté de participer, sous certaines conditions.