Covid-19 en Grèce: fin du port obligatoire du masque dans les lieux publics

Avec notre envoyé spécial sur l'île de Mykonos, Joël Bronner

Rigolard, ce patron de bar du quartier touristique de la Petite Venise, à Mykonos, ne regrettera pas longtemps le masque, perçu comme un trouble-fête peu propice aux bénéfices.

Les gens ne sont enfin plus obligés de porter le masque tout le temps. Sérieusement, c'était une blague : ils se levaient de leur chaise ici, et mettaient leur masque uniquement pour aller jusqu'aux toilettes là-bas. Maintenant, les gens se sentent plus libres et j'espère qu'ils vont pouvoir passer du bon temps ici et dépenser leur agent plus facilement.