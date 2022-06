Les forces pro-russes parviennent à couper l'une des routes menant à Avdiïvka

Une maison abandonnée à l'extérieur d'Avdïivka, dans la région de Donetsk, début février 2022 (photo d'illustration). AP - Vadim Ghirda

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Moscou et ses alliés progressent sur le terrain du Donbass. Tout à l'Est, Severodonetsk semble sur le point de chuter. Et au nord, des territoires déjà tenus par les alliés de la Russie, les séparatistes pro-russes, ont affirmé ce mercredi 1er juin avoir enregistré un gain tactique en coupant l'une des deux seules routes menant à la ville d'Avdiïvka, près de Donetsk.