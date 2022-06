Livraisons d’armes à l’Ukraine: Moscou met en garde

En Allemagne, Olaf Scholz défend sa politique et évoque les livraisons d’armes à l'Ukraine



Critiqué depuis des semaines pour sa politique ukrainienne jugée trop indécise, le chancelier allemand Olaf Scholz est passé à la contre-attaque ce mercredi matin au Parlement, rapporte notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. D'abord en s'en prenant avec des mots durs à ceux qui le critiquent. Mais aussi avec des annonces de livraisons d'armements sophistiqués à Kiev qui pourraient constituer un tournant pour Berlin.



Le discours du chef de l’opposition, le chrétien-démocrate Friedrich Merz, reprochant au chancelier de louvoyer dans son soutien à l'Ukraine, notamment sur des livraisons d’armes jugées insuffisantes ou pas assez rapides, a provoqué une réponse cinglante d’Olaf Scholz qui a estimé que certains racontaient « n’importe quoi ». Le chef du gouvernement a fait la liste des armements déjà envoyés ou promis par Berlin à l’Ukraine et dont la liste est connue. Mais Olaf Scholz a surpris son monde. « Nous allons livrer d’autres armes dans les prochaines semaines, notamment le système de défense antiaérienne IRIS-T, le plus moderne dont dispose l'Allemagne. Cet équipement permettra à l'Ukraine de protéger une grande ville entière contre les frappes aériennes russes », a-t-il dit.



L’Allemagne livrera également un système de radar capable de détecter l’artillerie adverse, a ajouté Olaf Scholz. On a appris après le discours du chancelier au Bundestag que Berlin allait aussi livrer à l’Ukraine des lance-roquettes multiples fabriqués en Allemagne, comparables à ceux promis hier par Washington à Kiev. Olaf Scholz a aussi rappelé que son pays allait livrer à l’Ukraine des chars Guépard et des obusiers. Berlin poursuit par ailleurs ses livraisons indirectes. Après la République Tchèque, la Grèce va livrer des chars soviétiques à Kiev et obtiendra du matériel plus moderne de l’Allemagne.