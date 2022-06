Reportage

Dans le Donbass, le bataillon Karpatska Sich face aux Russes sur le front nord-ouest

Dans la base avancée du bataillon Karpatska Sich, sur le front, le 1er juin 2022. © Sébastien Németh/RFI

Dans l’Est du Donbass, l’armée ukrainienne est à la peine face à l’armée russe qui jette toutes ses forces contre les villes de Sievierodonetsk et Lyssytchansk, et gagne peu à peu du terrain. Sur le front Nord-Ouest, les troupes ukrainiennes parviennent au contraire à empêcher l’avancée russe. Nos envoyés spéciaux sont sur le front avec le bataillon Karpatska Sich, un des nombreux bataillons nationalistes créés en 2014 au moment de la révolution de Maidan. Fort de plus de 600 hommes, il est composé de volontaires intégrés à l’armée ukrainienne.