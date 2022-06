[EN DIRECT] Au 99e jour de guerre, la Russie resserre son étau sur Sievierodonetsk

Explosion dans la ville de Sievierodonetsk lors de violents combats entre les troupes ukrainiennes et russes dans la région de Donbass, dans l'est de l'Ukraine, le 30 mai 2022.

Au 99e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce jeudi 2 juin, suivez les dernières informations sur le conflit en direct.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► L'armée russe resserre son emprise sur la ville stratégique de Sievierodonetsk, dans le Donbass, au 99e jour d'une guerre qui pourrait durer « de nombreux mois », met en garde Washington.

► Les États-Unis ont annoncé fournir à l'Ukraine, qui en réclame avec urgence, des systèmes perfectionnés de lance-roquettes multiples et mobiles, mais contre l'assurance qu'ils ne seront pas utilisés pour frapper le territoire russe. « De telles livraisons n'encouragent pas les dirigeants ukrainiens à vouloir relancer les négociations de paix », a réagi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

► Entre 60 et 100 soldats ukrainiens meurent chaque jour au combat et quelque 500 autres sont blessés, a assuré jeudi 1er juin le président Volodymyr Zelensky .

07h10 : La fixeuse du journaliste français tué lundi assure que toutes les précautions avaient été prises

La journaliste-traductrice ukrainienne qui accompagnait le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, tué lundi 30 mai en Ukraine, a assuré mercredi soir que leur équipe avait pris toutes les précautions possibles en de telles circonstances. Dans un post sur son compte Facebook, Oksana Leuta écrit : « On me demande si toutes les règles de sécurité avaient été respectées (...) Nous suivions un itinéraire officiellement établi, avec accompagnement, en respectant toutes les règles ». « Nous portions des gilets pare-balles et des casques, nous étions équipés de trousses de premier secours et de garrots, dans un véhicule humanitaire blindé qui devait évacuer des civils », ajoute la fixeuse. « Cette tragédie aurait-elle pu être évitée ? Bien sûr ! Si seulement la Russie cessait de bombarder les convois humanitaires, les ambulanciers, les civils et les journalistes », a poursuivi Oksana Leuta. « Je garderai de lui le souvenir d'une personne sensible, attentive, vivante et dévouée à son travail. Sa vie était le prix à payer pour dire la vérité sur cette guerre », ajoute-t-elle.

« Sa mort est une terrible injustice. Je compatis profondément avec les amis et les parents de Frédéric. Je comprends et partage votre douleur. ». « J'adresse ma gratitude et mon respect infinis à ceux qui nous ont accompagné. L'un d'entre eux a été blessé. Et à tous ceux qui continuent à risquer leur vie en apportant l'aide humanitaire et en évacuant les gens », poursuit-elle. « Frédéric, nous t'aimons, nous ne t'oublierons jamais, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les coupables soient punis. Repose en paix, cher ami », conclut-elle. Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste pigiste travaillant pour la chaîne française BFMTV, a été tué lundi dans l'Est de l'Ukraine par un éclat d'obus lors d'un bombardement, alors qu'il suivait une opération humanitaire. La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, a écrit dans un tweet que le journaliste reporter d'images, âgé de 32 ans, avait été « tué par un bombardement russe ».

07h00 : Dans le Donbass, le bataillon Karpatska Sich face aux Russes sur le front nord-ouest

Dans l’Est du Donbass, l’armée ukrainienne est à la peine face à l’armée russe qui jette toutes ses forces contre les villes de Sievierodonetsk et Lyssytchansk, et gagne peu à peu du terrain. Sur le front Nord-Ouest, les troupes ukrainiennes parviennent au contraire à empêcher l’avancée russe. Nos envoyés spéciaux sont sur le front avec le bataillon Karpatska Sich, un des nombreux bataillons nationalistes créés en 2014 au moment de la révolution de Maidan. Fort de plus de 600 hommes, il est composé de volontaires intégrés à l’armée ukrainienne.

► Découvrez le reportage de nos envoyés spéciaux sur le front

06h40 : Ceux qui choisissent de revenir en Russie

Après le 24 février et le déclenchement de « l’opération spéciale », comme dit le Kremlin, ils sont nombreux à avoir quitté la Russie : militants, opposants, journalistes, mais aussi jeunes diplômés et actifs de la classe moyenne des grandes villes. Dans cette dernière catégorie, ils sont aussi nombreux à avoir depuis fait le chemin inverse, retour à la case départ ou presque. Rencontre.

► Découvrez notre reportage en cliquant ici

06h30 : L'armée russe resserre son emprise sur Sievierodonetsk

Après l'échec de leur offensive-éclair pour faire tomber le régime de Kiev, les forces russes se concentrent sur la conquête de la région du Donbass, où se joue désormais une guerre d'usure après bientôt trois mois de conflit. Et la tactique du rouleau compresseur appliquée par Moscou pour grignoter lentement le Donbass semble porter ses fruits. À Sievierodonetsk, capitale administrative de la région de Louhansk, désormais, « 80% de la ville est occupée » par les forces russes et les combats de rue font rage, a déclaré le gouverneur de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï, dans la nuit de mercredi à jeudi.

« La situation la plus difficile est dans la région de Louhansk, où l'ennemi essaye de déloger nos troupes de leurs positions », selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny, cité dans un communiqué de l'armée publié dans la nuit de mercredi à jeudi. « L'ennemi a un avantage opérationnel en termes d'artillerie », a-t-il concédé lors d'une conversation téléphonique mercredi avec le chef d'état-major français des armées, le général Thierry Burkhard, selon Kiev. « Cela soulève la question de la transition la plus rapide possible de nos unités vers des armes du type de celles de l'Otan. Cela sauverait des vies », a plaidé le général ukrainien, qui attend des livraisons de systèmes de lance-missiles plus puissants promis par le président américain Joe Biden, à même de changer le rapport de force militaire sur le terrain. La région de Donetsk n'est pas épargnée par Moscou, notamment Sloviansk, à quelque 80 km à l'ouest de Sievierodonetsk.

06h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

