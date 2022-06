Royaume-Uni: la fête du Jubilé de platine de la reine bat son plein

À Londres et au Royaume-Uni, la première journée du Jubilé de platine s'est achevée dans la joie. Les 70 ans de règne d'Elizabeth II sont célébrés jusqu'à dimanche soir. La suite du programme est chargée. Hélas, la souveraine ne participera pas à la messe ce vendredi, ayant ressenti « un certain inconfort ».

Publicité Lire la suite

La reine d'Angleterre est rentrée dans son château de Windsor, à une trentaine de kilomètres de Londres, après être apparue au balcon ce jeudi. En soirée, elle devait ensuite toucher le globe du Commonwealth, une sphère bleue placée dans une réplique de couronne.

À ce moment-là, une installation lumineuse de 21 mètres de haut devait s'embraser devant Buckingham Palace à Londres, sous les yeux du prince William, deuxième dans l'ordre de succession derrière son père Charles, fils aîné de la reine Elizabeth et prince de Galles.

Dans le même temps, 3 500 balises devaient s'allumer à travers tout le Royaume-Uni, des remparts du château d'Édimbourg aux quatre plus grands sommets du pays. Certains témoins se sont allumés plus tôt, dans 54 pays du Commonwealth, selon les fuseaux horaires des uns et des autres.

►À la Une : Le monde rend hommage à la reine d'Angleterre qui fête ses 70 ans de règne

Une balise officielle a été créée pour le Jubilé : une grande torche, en forme de globe là encore, surmontée d'une couronne. Dans les zones un peu plus rurales, les torches devaient être remplacées par des feux de joie, relate notre correspondante à Londres, Émeline Vin.

Cette cérémonie d'allumage des flambeaux devait se faire au son des cornemuses, une chanson ayant par ailleurs été composée spécialement pour le Jubilé rempli de symboles d'unité, et de communion, dans un royaume pas toujours très uni ces derniers temps, sur fond de Brexit.

« C'est elle qui nous rend fiers d'être Britanniques »

Ce jeudi, les festivités ont démarré par la parade militaire et le défilé aérien, au milieu d'une foule impressionnante. Lorraine et deux de ses amies, pourtant arrivées à 8h30, chapeau festif et t-shirt floqué « Jubilé », n'ont même pas pu accéder aux écrans géants pour regarder les festivités.

Great to see so many of you at the #PlatinumJubilee Celebrations! pic.twitter.com/CSnNm4MOsR — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

Les trois amies ont finalement suivi la cérémonie sur leurs téléphones. Lorraine :

On ne rate aucun évènement royal, et on n'a jamais vu autant de monde. J'étais même là au couronnement, même si j'étais trop petite pour m'en souvenir ! D'habitude, on vient la veille et on campe dans la rue, mais on devient trop vieilles. Oui, nous sommes déçues, mais cela ne va pas gâcher notre fête.

Bloqué aussi, Steve avait pourtant été encore plus prévoyant, ramenant des plaids, un pique-nique, et des drapeaux britanniques pour célébrer la reine.

Elle représente tout. C'est elle qui nous rend fiers d'être Britanniques. Et puis, les sommes d'argent qu'elle rapporte au pays, et tout le travail caritatif qu'elle fait… Elle et la Famille royale font tellement pour nous.

►Lire aussi : Le 2 juin 1953, Elizabeth II a rendez-vous avec l’histoire

Dans la foule : des Londoniens, des Britanniques, mais aussi beaucoup de touristes, en particulier des pays du Commonwealth. Elizabeth II demeure symboliquement, à ce jour encore, chef de l'État dans beaucoup d'entre eux, comme au Canada où il n'a pas de président. Mike a voyagé de Vancouver.

On adore la Reine, je suis un fervent observateur de la Couronne, nous ne sommes pas prêts à renoncer à elle au Canada. Et puis, j'adore observer les gens, alors c'est une expérience parfaite pour moi.

Did you get pictures from today’s #PlatinumJubilee flypast? Very talented UK Defence photographers, including our team member SAC Abigail Drewett flying with @RAFRed10, got these amazing images. Share your photos of the team over #London using #RedArrows. pic.twitter.com/vH04pMlR9S — Red Arrows (@rafredarrows) June 2, 2022

« Si c'est William, la monarchie survivra »

Le gouvernement parle de « plus de 200 000 événements locaux et fêtes de quartier » à travers le Royaume-Uni sur les quatre jours. Jeudi, en marge du « salut au drapeau », les tambours ont résonné pendant des heures alors que les gens espéraient entrevoir un membre de la famille royale.

Interrogée par notre envoyée spéciale à Londres, Clea Broadhurst, Cheryl, la soixantaine, espère qu'Elizabeth, déjà détentrice du record de longévité jadis détenu par Victoria pour un souverain au Royaume-Uni, restera encore quelques années, puisqu'elle a l'intention de mourir sur le trône.

Oh mon Dieu, j'espère qu'elle ne va pas baisser les bras, j'espère qu'elle va s'accrocher ! Elle a dit qu'elle donnerait sa vie et elle vient de nous donner 70 ans de sa vie. Donc s'il vous plait mon Dieu, qu'elle soit persistante ! Car je pense que tout va changer si c'est Charles qui lui succède. Si c'est William, la monarchie survivra. Je pense qu'il faut laisser la place à la jeune génération, William est fait pour ça.

La foule a crié sa joie lorsque le prince William, 39 ans, est passé à cheval, revêtu de son uniforme rouge et de son couvre-chef noir si cher aux Britanniques.

Le prince britannique William, duc de Cambridge, dans son rôle de colonel des gardes irlandais, et la princesse britannique Anne, dans son rôle de colonel des Blues et des Royals, lors du défilé Trooping the Colour, à Londres, ce jeudi 2 juin 2022 pour le Jubilé de platine de la reine. AP - Adrian Dennis

Nick, un Australien qui vit aujourd'hui à Londres, est moins enthousiaste. Son pays, malgré son échelle continentale et son éloignement, n'a pas de chef d'État autre que la reine d'Angleterre, lui non plus.

C'est bien pour eux d'être arrivés jusqu'ici, mais s'il y avait une petite révolution, je la soutiendrai. Les Australiens, on est très relax, donc on ne fera rien avant que « Liz » soit partie. Mais après ça, je pense qu'on deviendra une République. Le reste de la famille royale ne nous intéresse pas vraiment. Rien ne presse ; de toute évidence, tant que la Reine est là, on est heureux de faire partie du Commonwealth. Mais après… probablement pas.

La reine est célébrée en grande pompe jusqu'à la fin du week-end. Bon nombre espèrent qu'elle atteindra les 100 ans.

Je pense que nous avons été extrêmement chanceux dans ce pays d'avoir la reine parmi nous pendant si longtemps. Le jour où elle partira, ceux de ma génération, et ceux qui sont un peu plus âgés, auront vraiment le sentiment que le ciel nous tombe sur la tête. Toute ma vie, elle a été dans le paysage. J'étais un petit trop jeune pour me souvenir de son couronnement, mais elle est fantastique, et j'espère que ces festivités vont bien se passer.

Anna, septuagénaire, fan enthousiaste d'Elizabeth II Emeline Vin

Je suis un vieux de 68 ans, elle est sur le trône depuis plus que ça ! Il y a eu des arrestations pendant la parade, des manifestants anti-monarchie, des républicains… Vraiment, alors que nous traversons des temps difficiles… Eh oui, il y a beaucoup d'argent dépensé dans ces événements, alors qu'il y a de la pauvreté ici aussi. Mais que faire ? Se débarrasser de tout ça, de la famille royale ? Je crois que les Britanniques, en majorité, sont pour garder la monarchie.

Tom, Britannique et royaliste convaincu Clea Broadhurst

La reine manquera la messe en la cathédrale Saint-Paul ce dimanche Elizabeth II manquera le service d'action de grâce célébré vendredi en la cathédrale Saint-Paul, dans la capitale, a déploré ce jeudi soir Buckingham. La reine d'Angleterre a ressenti ce jeudi « un certain inconfort », au premier jour des festivités auxquelles elle a participé, a précisé le palais. « La reine a beaucoup apprécié la parade pour son anniversaire aujourd'hui (jeudi) et le défilé aérien, mais elle a ressenti un certain inconfort », peut-on lire dans le communiqué. Elizabeth se fait rare, ces derniers temps. Début mai, le prince Charles, 73 ans, avait lu en son nom le discours énonçant le programme du gouvernement à l'ouverture de la session parlementaire, une première historique. En uniforme bardé de décorations, assis sur le trône réservé au consort symboliquement plus petit que celui de la monarque, il était accompagné de son épouse Camilla, 74 ans, et de son fils aîné le prince William, présent pour la toute première fois. RFI avec agences

►Jubilé de platine : Affaiblie, la reine Elizabeth II n’envisage ni l’abdication, ni la régence

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne