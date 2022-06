À la Une: en Transnistrie, la dictature en marche

Revue de presse des Balkans

Dans l’est de la Moldavie, à la frontière avec l’Ukraine, la province séparatiste de Transnistrie cherche à s’isoler encore un peu plus du reste du monde. Soutenu par la Russie, mais reconnu par aucun État, le régime de Tiraspol restreint d’année en année les droits humains. Dernière décision prise par le « Soviet suprême » : tout citoyen qui en appellera à une juridiction internationale ou moldave pour défendre ses droits sera passible de 10 ans de prison. Ce sont des recours en moins face aux enlèvements et détentions illégales dont sont victimes des citoyens ordinaires et opposants politiques.

Le groupe paramilitaire Wagner a recruté des milliers de mercenaires pour combattre en Syrie, en Ukraine, en Centrafrique, en Libye, au Soudan, au Mozambique... Ils sont majoritairement russes, mais il y a aussi au moins une quinzaine d’autres nationalités, dont des Moldaves. Qui sont ces hommes ? Qu’est-ce qui les a amenés à s’engager ? L’enquête de RISE Moldova.

La Turquie joue les équilibristes entre la Russie et l’Otan

La Turquie a longtemps été une fervente partisane de l’élargissement de l’Otan, mais elle oppose aujourd’hui son veto à l’entrée de la Finlande et de la Suède. Le président Erdoğan ne veut pas se mettre la Russie à dos et cherche à tirer profit de ce levier, sur fond de sentiments anti-Occidentaux très répandus dans le pays. Analyse.

De plus en plus d’exilés tentent de pénétrer en Grèce, tant par la mer que dans la région frontalière du fleuve Evros. Critiquée pour ses pushbacks illégaux, Athènes accuse la Turquie d’utiliser « l’arme migratoire »... Les réfugiés sont encore une fois pris au piège des mauvaises relations entre les deux pays et certains y laissent la vie.

En Serbie, le soft power russe passe par Gazprom

Clubs sportifs, événements culturels, chantier de la cathédrale Saint-Sava, sans oublier le festival Kustendorf d’Emir Kusturica... En Serbie, l’influence du géant russe Gazprom s’étend bien au-delà du secteur de l’énergie. Une stratégie de soft power efficace qui inquiète l’Union européenne.

La Serbie continuera à recevoir du gaz russe à un prix très favorable et l’accord sera signé pour trois ans, a annoncé le président serbe Aleksandar Vučić après un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine – le premier depuis l’invasion de l’Ukraine. La Serbie dépend principalement de la Russie dans le secteur de l’énergie. Pour la Russie, l’enjeu est de « soigner » l’un des derniers pays d’Europe à ne pas renier son amitié avec le régime de Vladimir Poutine.

UE : dumping social et surexploitation pour les chauffeurs routiers roumains

La majeure partie du transport routier international en Union européenne est assurée par des centaines de milliers de chauffeurs routiers issues d’Europe de l’Est, Pologne, Lituanie et Roumanie en tête. Moins chers que leurs confrères de l’Ouest, ils permettent aux transporteurs d’opérer à moindres coûts et plus larges profits, mais travaillent dans des conditions parfois à la limite de l’« esclavage moderne ». Reportage.

Dans un document rendu public le 20 mai, l’Académie croate des sciences et des arts recommande à la Croatie de « poser ses conditions » à l’intégration européenne de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Serbie, et à ces pays d’« expier leurs péchés » s’ils veulent rejoindre l’UE. La Bosnie-Herzégovine devrait par exemple reconnaître une « troisième entité » croate et la Serbie renoncer au « mythe de Jasenovac ». Le processus d’adhésion d’un pays à l’UE est généralement l’occasion pour les pays voisins déjà membres de lui rendre la vie aussi difficile que possible.

En Bosnie-Herzégovine, un candidat menace les nationalistes au pouvoir, à l’approche des élections générales d’octobre : Denis Bećirović est soutenu par une coalition de sept partis d’opposition décidés à défendre l’unité du pays.

L’Assemblée générale de l’ONU a déclaré le 16 juin « Journée internationale des transferts de fonds familiaux », pour rendre hommage aux plus de 200 millions de travailleurs migrants dans le monde qui envoient de l’argent à plus de 800 millions de membres de leur famille. Au Kosovo, l’émigration se maintient à un niveau élevé et ces transferts continuent à soutenir l’économie du pays, à hauteur de 18 % du PIB.

