[EN DIRECT] 100e jour du conflit: vers une guerre d'usure en Ukraine

Au matin du 24 février, le Kremlin était persuadé qu'il ne lui faudrait que quelques jours pour s'emparer de l'Ukraine. Trois fronts simultanés sont ouverts, objectif Kiev, le Donbass et le sud du pays. Plus de 100 000 hommes sont engagés, mais rapidement l'opération spéciale, comme la désigne Moscou, se heurte à une farouche résistance. Non seulement en terme d'effectifs, le rapport de force n'est pas en faveur de Moscou, mais l'armée ukrainienne bénéficie d'un armement de haut niveau, notamment les missiles portatifs antichars fournis en quantité par l'occident et qui vont décimés les colonnes de blindés russes. En trois mois, Moscou va ainsi perdre près de 700 chars de combat. Mal renseignée, mal ravitaillée, sans suprématie aérienne, l'armée russe dès la fin avril se résout à revoir ses ambitions à la baisse et bascule son effort sur le Donbass. Dès lors, le rouleau compresseur russe, axé sur l'artillerie, se met en place, le conflit prend une tournure de guerre d'usure. Mais l'armée russe, qui n'a pu régénérer ni son matériel ni ses troupes, s'épuise. Plus de 15000 soldats auraient été tués de part et d'autre. Le conflit, jugent les experts militaires, pourrait durer et se muer en une guerre de position, entrecoupée de nécessaires poses opérationnelles.