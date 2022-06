Inflation en Turquie: la colère monte dans la population, à un an des élections

Le bazar égyptien d'Istanbul, en avril 2022, en pleine poussée inflationniste. AP - Francisco Seco

Texte par : RFI Suivre 2 mn

73,5%, c'est le taux d'inflation en mai, sur un an, en Turquie. Il s'agit du taux officiel, livré par l'agence nationale des statistiques, mais contesté par un groupe d'économistes indépendants qui le situent plutôt au-dessus des 160%. C'est, quoi qu'il en soit, un niveau inédit depuis plus de vingt ans et l'arrivée au pouvoir du parti d'Erdogan. Il provoque un mécontentement dans la population, à un an des élections.