Divisés en interne, les indépendantistes catalans attendent des jours meilleurs

Ce samedi 4 juin, une partie des indépendantistes catalans espagnols se retrouvent à Perpignan, en France, pour leur congrès annuel. Divisés depuis cinq ans et la crise autour du référendum d'autodétermination illégal, les indépendantistes tentent de survivre et de maintenir un semblant de cohésion, en attendant des jours meilleurs.

Le choix du parti Junts Per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne) de Carles Puigdemont, ancien leader indépendantiste réfugié à Bruxelles, de se réunir à Perpignan, ville française, est symbolique. Le choix de la ville française permet à l'un des trois principaux partis indépendantistes catalans espagnols de rappeler que le but ultime reste l'unification des deux Catalogne, du Sud et du Nord, autrement dit la partie espagnole et la partie française. Un rêve lointain, alors que la question indépendantiste n'est plus la priorité au Sud.

Une lutte indépendantiste encore jeune

Si le passé historique de la région est très riche et date de plusieurs siècles, le raidissement autour de la Catalogne du Sud est récent. Cela fait un peu plus d'une vingtaine d'années que l'indépendantisme prend de l'ampleur. Auparavant, rappelle Benoît Pellistrandi, historien spécialiste de l'Espagne contemporaine, l'identité catalane cohabitait plutôt bien avec la nation espagnole. « La meilleure formule pour résumer la chose est celle de Jordi Pujol, lorsqu'il était président de la Généralité entre 1980 et 2003. Il disait "Je suis catalan et espagnol, mais si pour être espagnol, on me demande de cesser d'être catalan, alors je cesserai d'être espagnol pour rester catalan." »

C'est la mise en place d'un État espagnol de plus en plus décentralisé qui a développé l'indépendantisme catalan. À l'origine, ce sont les régions comme le Pays Basque et la Catalogne qui obtiennent le plus d'autonomie. Mais rapidement, ces privilèges s'étendent aux autres régions. Les autonomies se ressemblent de plus en plus, ce qui crispe les indépendantistes. « On voit alors la relance des revendications, avec la réforme des statuts d'autonomie qui culmine en 2006, avec d'ailleurs un gouvernement régional de gauche. Ce nouveau statut d'autonomie catalan reconnaît le fait que la Catalogne est une nation », décrit Benoît Pellistrandi. Un terme censuré par le tribunal constitutionnel espagnol en 2010, qui relance de fait la question indépendantiste.

L'annonce du tribunal constitutionnel entraîne une grande manifestation le 9 juillet 2010 dans les rues de Barcelone, avec comme mot d'ordre : « nous sommes une nation, nous décidons ». ASSOCIATED PRESS - David Ramos

D'autant qu'à la même époque, Artur Mas, président de la généralité de Catalogne de 2010 à 2016, remet l'indépendance au cœur du débat politique pour contrebalancer la perte d'influence de son parti envers le pouvoir central, estime l'historien. « Comme en 2011 le Parti populaire a la majorité absolue et dirige le pays, il n'a pas besoin du soutien des nationalistes modérés catalans. Artur Mas choisit d'embrasser le thème de l'indépendantisme pour peser sur Madrid. » Il s'allie alors avec le parti indépendantiste de gauche, l'ERC, mettant de côté leurs divergences politiques. Depuis lors, l'indépendance rythme la vie politique catalane.

Des sièges mais pas assez de voix

Son point d'orgue reste pour l'instant le référendum de 2017, organisé par la coalition des partis indépendantistes de centre droit et de centre gauche menée par Carles Puigdemont et soutenu par la CUP, parti indépendantiste d'extrême gauche.

Plus de 90 % des votants disent oui à l'indépendance, sauf que l'abstention est grande : plus d'un catalan sur deux ne se rend pas aux urnes. Anticonstitutionnel, organisé sans l'accord de Madrid, le scrutin n'aura pas de conséquence directe sur l'autonomie. Carles Puigdemont fuit la justice espagnole, et certains responsables de partis sont emprisonnés. L'indépendance semble s'éloigner.

Quatre années plus tard, en février 2021, lors des élections anticipées du Parlement de Catalogne, les indépendantistes réalisent néanmoins un score symbolique. Pour la première fois, l'addition des voix des partis indépendantistes dépasse les 50 %. Mais cette victoire est à relativiser, du fait d'une très forte abstention. « Le total des voix des indépendantistes représente 37 % des inscrits. Certes, le score de ceux qui sont anti-indépendantistes est moindre, mais avec 37 % des inscrits, vous ne proclamez pas une indépendance. Et puis il ne faut jamais oublier les singularités du système électoral catalan », rappelle Benoît Pellistrandi.

Le candidat séparatiste Pere Aragonès s'exprimant devant le parlement régional catalan à Barcelone, en Espagne, le mardi 30 mars 2021. Le parlement votait alors pour la deuxième fois pour décider du prochain chef de la région du nord-est, déclenchant un délai de deux mois pour que les législateurs se mettent d'accord sur un nouveau président catalan ou aillent à de nouvelles élections. AP - Enric Fontcuberta

Le système donne en effet une prime de sièges à certains secteurs, ce qui gonfle le nombre d'élus au Parlement. Ainsi, un député régional dans les territoires les moins peuplés que sont Gérone, Lérida et Tarragone est élu par environ 18 000 électeurs, alors qu'à Barcelone 55 000 électeurs sont représentés par un député régional. Or, ces régions sont pour l'indépendance, quand Barcelone ne l'est pas. Tant que les indépendantistes n'auront pas le soutien de la capitale, il sera donc impossible pour eux d'obtenir suffisamment de voix lors d'un référendum légal.

Le grand écart catalan

Un autre enseignement du scrutin de 2021, c'est la difficulté de composer avec le patchwork indépendantiste. Ce n'est plus Junts per Catalunya, parti de Carles Puigdemont, qui édicte les règles du jeu politique mais l'ERC, de centre gauche, avec la CUP, d'extrême gauche, en faiseuse de roi.

Le nouveau « roi » étant Pere Aragonès de l'ERC, élu président du Parlement catalan en mai 2021, après trois mois de tractations. « Il semble que c'est à la fois le fait d'avoir été le parti dont le leader [Oriol Junqueras] a été emprisonné et condamné par la justice espagnole et son approche plus modérée de l'indépendance qui a contribué à faire passer l'ERC devant le parti de Puigdemont », analyse Cyril Trépier, géographe chercheur à l'Institut français de géopolitique de Paris 8 et spécialiste de l'indépendantisme catalan. Le nouveau gouvernement catalan peine à gouverner. Unis pour un but commun, les indépendantistes doivent aujourd'hui composer avec leurs divergences politiques, parfois fondamentales. « C'est comme si on avait aujourd'hui en France un gouvernement qui irait de Philippe Poutou à Gérard Larcher », résume Benoît Pellistrandi.

Sans compter que l'alliance prend de plein fouet un contexte économique et géopolitique peu propice à la question indépendantiste. L'économie catalane, déjà fragile, est exsangue après deux années de pandémie et la guerre en Ukraine rebat les priorités. La révélation par la presse espagnole de liens entre Carles Puigdemont et des conseillers proches de Vladimir Poutine, lors de la crise de 2017, vient également ternir l'image de la cause.

Une relation paradoxale avec le pouvoir madrilène

Ces difficultés internes ne sont pas sans déplaire au gouvernement madrilène au pouvoir. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la passation de pouvoir entre l'ancien premier ministre conservateur Mariano Rajoy, profondément anti-indépendance, et Pedro Sanchez, leader de la gauche, ne facilite pas forcément la tâche des indépendantistes. Certes, obligé de composer avec les élus indépendantistes pour obtenir le pouvoir, Pedro Sanchez a dû céder sur certains points. « Cela s'est traduit par la grâce présidentielle accordée aux neuf principaux dirigeants indépendantistes catalans qui avaient été précédemment condamnés par la justice espagnole », explique Cyril Trépier. Mais d'un autre côté, la stratégie pour le PSOE est aussi de faire taire leurs revendications en incarnant une réelle alternative à l'austérité de la droite. Le score du parti socialiste aux élections catalanes de 2021, arrivé en tête au premier tour, va dans ce sens. Mais comme la droite avait participé à faire émerger l'envie d'indépendance chez les Catalans, les partis indépendantistes pourraient, pour remobiliser leurs partisans, compter sur le retour au pouvoir de leurs meilleurs ennemis.

Sauf que l'héritier pressenti de Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, a été président pendant treize années de la région historique de Galice, elle aussi traversée par des revendications indépendantistes. Il pourrait, s'il arrive au pouvoir, amorcer une réforme constitutionnelle et la modernisation des autonomies, sans aller jusqu'à l'indépendance pour autant : il souffle le chaud et le froid, parlant « d'apartheid linguistique » en Catalogne, tout en se montrant défenseur de l'identité galicienne. Un jeu d'équilibriste subtil qui risquerait de crisper l'aile la plus anti-indépendantiste de son parti et de pousser certains électeurs dans les bras de Vox, le parti d'extrême-droite espagnol.

En attendant, les indépendantistes espèrent remobiliser en vue des municipales de 2023. S'il paraît impossible que Barcelone tombe dans leur giron, cette année-là, les résultats permettront de savoir entre ERC et Junts Per Catalunya, lequel des partis indépendantistes est le plus soutenu par la population.

