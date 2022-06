[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Kiev dit reprendre du terrain sur les troupes russes à Sievierodonetsk

Dans la ville de Sievierodonetsk, dans la région de Donbass, dans l'est de l'Ukraine, le 2 juin 2022.

Au 101e jour de l'offensive russe en Ukraine, ce samedi 4 juin, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► La Russie estime avoir rempli certains des objectifs de « l’opération militaire spéciale » qu’elle a déclenchée pour « dénazifier » l’Ukraine et protéger sa population russophone. La guerre « n'aura pas de vainqueur », a jugé vendredi, au 100e jour de guerre, le coordinateur de l'ONU dans le pays. « La victoire sera nôtre », a affirmé de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

► L’Ukraine affirme avoir fait reculer les forces russes dans Sievierodonetsk. Les soldats russes ont été contraints de reculer, a affirmé vendredi Serhyi Gaïdaï, gouverneur de la région de Louhansk. « Ils ne l’ont pas entièrement capturés. Et si auparavant, on avait une situation difficile avec environ 70% [de la ville] capturés, actuellement ils ont été repoussés de 20% », a-t-il dit, en dépit d’un déluge de feu.

► Dans le Sud, les Ukrainiens s'inquiètent d'une possible annexion des régions conquises par les forces russes, Moscou évoquant des référendums sur le sujet dès juillet. Mais selon le commandement sud des forces armées ukrainiennes, les Russes rencontrent une très forte résistance de la part de la population.

► Le président du Sénégal et de l'Union africaine Macky Sall a demandé hier à Vladimir Poutine de « prendre conscience » que l'Afrique était victime de son conflit en Ukraine, du fait du danger d'une crise alimentaire mondiale. Il a affirmé être sorti « rassuré » de sa rencontre.

La situation en Ukraine, le 3 juin 2022. © FMM

07h01 : À Bakhmut, « on a tout le temps peur »

Un bâtiment résidentiel fortement endommagé lors d'un bombardement russe à Bakhmut, l'une des localités sur la route de Sievierodonetsk. AP Photo/Francisco Seco

Les troupes russes pilonnent en continu Sievierodonetsk mais également un ensemble de localités proches, formant ainsi un étau de plus en plus serré dans les régions de Louhansk et Donetsk. Les habitants de la région vivent sous pression constante.

Les dernières personnes qui restent sont celles qui n’ont nulle part où aller. Mais la vie est horrible ici. C’est devenu très dangereux. Je partirai peut-être bientôt quand je serai à bout. A Bakhmut, près de Sievierodonetsk, les bombardements ont transformé la vie en enfer Sébastien NémethJad El Khoury

06h50 : Les soldats russes contraints de reculer à Sievierodonetsk, selon le gouverneur

Après avoir été mis en échec devant Kiev, l'armée russe concentre désormais ses efforts dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, pilonnant sans relâche certaines villes dont Sievierodonetsk, enjeu d'une bataille acharnée depuis des semaines. C'est dans cette région que se joue désormais une « guerre d'usure », sur le long terme, a averti le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Selon la présidence ukrainienne, les combats faisaient rage vendredi matin dans le centre ville. « Les envahisseurs russes continuent de bombarder les infrastructures civiles et l'armée ukrainienne dans les zones de Severodonetsk, Borivsky et Lyssytchansk », a-t-elle précisé. Mais loin de l'emporter, les forces russes ne parviennent toujours pas à prendre totalement le contrôle de cette ville, selon Kiev. La prise de cette ville leur permettrait d'assurer leur emprise sur le Donbass, un bassin minier occupé partiellement par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Les soldats russes ont même été contraints de reculer, a affirmé vendredi Serhyi Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk. « Ils ne l'ont pas entièrement capturé. Et si auparavant, on avait une situation difficile avec environ 70% [de la ville] capturée, actuellement ils ont été repoussés de 20% », a-t-il dit, en dépit d'un déluge de feu. « Ils bombardent nos positions pendant des heures, puis ils envoient une compagnie de soldats fraîchement mobilisés, ils meurent, ils comprennent alors qu'il y a encore des foyers de résistance, et ils recommencent à bombarder. C'est ce qui est en train de se passer au quatrième mois » de guerre, a-t-il expliqué.

06h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre direct d'hier en suivant ce lien.

© RFI

