Reportage

La Suisse accueillera bientôt le championnat afghan de cyclisme féminin

Audio 01:26

Une cycliste s'entraîne à l'extérieur de Kaboul, en Afghanistan, en 2016. picture alliance via Getty Image - picture alliance

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Si le cyclisme féminin continue de susciter de plus en plus d’adeptes, il y a un pays ou enfourcher un vélo quand on est une femme n’est juste pas possible. En Afghanistan, la prise de pouvoir des talibans a poussé une grande partie de l’équipe féminine à fuir son pays. Une vingtaine de jeunes femmes a ainsi atterri en Suisse. Exfiltrées par l’UCI – l’Union cycliste internationale – qui y a son siège. L’UCI vient d’annoncer que les prochains championnats d’Afghanistan féminin auront bien lieu, mais en Suisse. Un vrai motif de fierté pour les futures participantes.