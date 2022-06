Lituanie: à Vilnius, la marche balte des fiertés réclame plus d'égalité pour les LGBT+

Reportage

Vilnius a accueilli ce samedi la marche balte des fiertés homosexuelles, organisée à tour de rôle dans la capitale de l’un des trois pays baltes. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans une ambiance très festive et avec le soutien de nombreux pays nordiques.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

De la musique, de la musique et encore de la musique. La marche des fiertés a été très rythmée. Mais derrière les ballons et la fête, le message est bien là. Les communautés LGBT+ des pays baltes veulent plus d’égalité.

Elzbieta Latenaite est une actrice lituanienne qui s’engage. « Ce ne sont encore que les tout débuts de l’égalité. Un projet de loi pour une union civile a été soumis au Parlement. C’est le premier pas qui vient d’être fait, car jusqu’à présent il n’y en avait absolument aucune pour notre communauté », lance-t-elle.

En Lettonie, le Parlement a rejeté il y a quelques jours la loi pour l’instauration d’un pacte d’union civile. La jeune Dace a fait le déplacement, elle ne veut pas baisser les bras. « Il y a seulement un parti qui s’est opposé à cela au Parlement. Nous avons des élections à l’automne et nous pouvons espérer que plus de jeunes iront voter pour soutenir les valeurs auxquelles ils croient », affirme-t-elle.

La première marche des fiertés s’est déroulée à Vilnius, il y a 12 ans. Les participants étaient parqués derrière des grilles. Aujourd’hui, ils ont défilé sur l’avenue principale de la capitale lituanienne. Mais ils attendent encore plus. Jusqu’à présent, aller en justice était pour eux l’unique possibilité de défendre leurs droits.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne