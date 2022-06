Reportage

Suède: l'engagement politique au cœur de la «Järva Vecka» près de Stockholm

Audio 01:20

La «Järva Vecka», festival de la politique et de l’engagement associatif se tient près de Stockholm. © Järva Week Live / Michel Campanella

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À chaque élection, le problème de la participation revient sur la table, encore plus dans les banlieues et les quartiers populaires. La Suède essaie en tout cas de lutter contre ce phénomène. Pendant cinq jours, un véritable festival de la politique et de l’engagement associatif se tient dans une banlieue de Stockholm. Le semaine de Järva attire toutes les têtes de liste du pays, et même la Première ministre.