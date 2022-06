Une quarantaine de navires de l'Otan mouillent à Stockholm avant des exercices

La Suède, comme la Finlande, a demandé son entrée dans l’Otan. Sa candidature est en train d’être examinée, mais cela n’empêche pas le royaume nordique d’être déjà très proche de l’Alliance atlantique, et ce, depuis de longues années. Les habitants de Stockholm ont pu s’en rendre compte avec l’arrivée dans leur port d’une quarantaine de bateaux de guerre, qui vont participer à partir de ce dimanche à des manœuvres en mer Baltique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Le navire-amiral de cette flotte, les habitants de Stockholm n’ont pas pu le rater. Le porte-hélicoptère USS Kearsarge, et ses 257 m de long, a bien eu du mal à trouver sa place dans le port de la capitale suédoise. Autour de lui, à quai, dans différents endroits de la ville, 40 autres bâtiments sont venus des États-Unis, mais aussi d’une douzaine d’autres pays alliés.

Opération communication

C'est une belle opération de communication pour l’Otan, qui a fait étape à Stockholm alors que la Suède fête ce week-end les 500 ans de sa marine. Et pour ceux qui sont venus voir et surtout photographier cette imposante armada, tout cela ressemblait bien à une répétition générale avant l’entrée dans l’Alliance atlantique de leur pays.

C’est en tout cas le sentiment de Marcus et Jacob : « On a déjà eu des navires de l’Otan ici, mais pas d’aussi grands. On a besoin de la sécurité que nous apporte l’Otan, car on est un peu trop près des Russes », lance l'un des deux habitants. « Je suis complètement d’accord. C’est juste fantastique de voir tous ces pays qui sont derrière nous ! », continue l'autre.

Cette flotte quitte Stockholm ce dimanche pour rejoindre la mer Baltique, où elle va participer à douze jours de manœuvres, aux portes de la base navale russe de Kaliningrad.

►À écouter aussi : Lignes de défense - L'Otan en position de force face à la Russie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne