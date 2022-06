Automobile: Mercedes rappelle près d’un million de véhicules à cause de problèmes de freins

Mercedes va rappeler près d'un million de véhicules dans le monde. En cause, d'après l'Autorité allemande des transports, il y a un problème avec le système de freins qui pourrait provoquer des accidents. Le constructeur allemand est loin d'être le seul affecté par ce genre de rappels. Ils se sont multipliés chez plusieurs marques ces derniers mois.

Mercedes va procéder au rappel de plus de 993 000 véhicules dans le monde. Des exemplaires de la série sports SUV ML et GL produits entre 2004 et 2015 et des mini vans de luxe Classe R. La raison, c’est la corrosion du système d'assistance au freinage, le servofrein.

Accidents possibles

Cette usure pourrait, dans le pire des cas, provoquer des accidents d'après l'Autorité fédérale allemande des transports qui a constaté le défaut. Le groupe a confirmé l'information à l'Agence France-Presse en précisant qu'un freinage « particulièrement fort » pourrait causer des dégâts mécaniques en de rares cas de sévère corrosion du système. Dans un marché automobile allemand en méforme, Mercedes se serait bien passé de cette mauvaise nouvelle.

Rappels massifs

Mais il n'est pas le seul, loin de là, à rappeler massivement des voitures. À l'heure où les véhicules embarquent des systèmes électroniques de plus en plus sophistiqués, les problèmes logiciels dominent. Ainsi, l'américain Tesla a multiplié les rappels de voitures électriques ces derniers mois : 100 000 en Chine en mai. Peugeot faisait de même pour des 208 et 2008. Quant à l'américain Ford, il rappelait au même moment 350 000 véhicules aux États-Unis, dont des SUV dont le moteur risque de prendre feu.

