Grèce: une saison touristique qui s’annonce florissante après la levée des restrictions Covid

En Grèce, depuis cette semaine, le 1er juin, le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces clos, à l’exception de certains transports en commun. Cette levée des dernières contraintes relatives à la lutte contre le coronavirus marque aussi, dans le même temps, le démarrage de la haute saison touristique estivale. Car, dans ce pays, le tourisme constitue un pilier fondamental de l’économie du pays.

Avec notre correspondant de retour de Mykonos,

À Mykonos, qui cultive une image de luxe et de fête, et qui est aussi un symbole du tourisme de masse, le correspondant de RFI en Grèce, Joël Bronner, a pu discuter avec plusieurs professionnels du secteur de « l’hospitalité », comme disent souvent les Grecs. Au vu des chiffres connus (réservations, nombre de transports qui doivent transiter par l’île) le constat, sur place, est unanime : tous s’attendent à une saison touristique avec encore plus de visiteurs, et donc aussi encore plus de bénéfices qu’en 2019.

2019, c’est l’année de la dernière saison touristique « normale », c’est-à-dire avant l'arrivée du Covid-19, qui a raccourci la durée, ici, des deux dernières saisons. Mais 2019 a aussi, et surtout, été une année record pour le tourisme en Grèce. Près de 33 millions de visiteurs se sont rendus dans le pays cette année-là, dont environ 2 millions, qui sont passés par la petite île de Mykonos, dans les Cyclades.

Le tourisme, un pilier de l’économie grecque

Cette saison touristique 2022 est notamment marquée en Grèce par le retour de certaines nationalités qui avaient - pour ainsi dire - disparu depuis deux ans, en raison, là encore, des conséquences du Covid-19, comme les Américains. Le ministre grec du Tourisme espère ainsi en accueillir près de 500 000, grâce à la multiplication des liaisons aériennes entre Athènes et les États-Unis. Neuf vols directs relieront ainsi cette année les deux pays. Dans une moindre mesure, les Australiens, privés de voyages pendant près de deux ans, devraient, eux aussi, faire leur retour dans le pays.

Le tourisme est un pilier essentiel de l’économie grecque ; un emploi sur cinq dépend de ce secteur. Alors, pour le renforcer, les autorités cherchent notamment à allonger le temps de la saison touristique, en démarrant par exemple dès le mois de mars, tout en faisant, en parallèle, la promotion de destinations plus méconnues du pays.

Diversifier ?

Une diversification qui semblerait d’autant plus salutaire, qu’il existe, en particulier dans les petites îles grecques les plus touristiques, un gros risque de saturation dans les années à venir. Par exemple, les embouteillages monstres à Mykonos durant l’été ou, à Santorin, des touristes serrés comme des sardines face au coucher du soleil sur la mer, ne font pas particulièrement rêver. Sans parler de l’énorme pression sur les infrastructures de ces petites îles – sur l’eau, les canalisations, les routes ou encore la gestion des déchets.

