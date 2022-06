Entre annulations et grève, une journée chaotique pour les transports britanniques

Après un long week-end pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, le retour au quotidien de certains britanniques a été perturbé. Les difficultés dans les transports se sont encore aggravées avec une grève de métro très suivie à Londres.

Le syndicat RMT a lancé une grève de 24 heures ce lundi contre des réductions de personnel entre autre. De nombreuses stations sont donc restées fermées et la société des Transports de Londres prévient qu'il y a de « sévères perturbations ». Encore fallait-il arriver jusqu'à Londres pour en subir les conséquences.

Selon les médias britanniques, des milliers de passagers ont rencontré des difficultés pour rentrer au Royaume-Uni. Des centaines de vols ayant été annulés par plusieurs compagnies dont EasyJet, British Airways et Wizz Air. Un contrecoup de la pandémie de Covid-19. Au plus fort de la crise sanitaire et des mesures de restrictions, le trafic aérien s'est quasiment interrompu pendant des mois... et après avoir licencié des milliers de personnes, le secteur fait désormais face à une pénurie d'employés.

L'Eurostar aussi perturbé

Alors à qui la faute ? Compagnies aériennes et responsables politiques se renvoient la balle. La semaine dernière, le vice-Premier ministre, Dominic Raab, a accusé les entreprises de s'être mal préparées à la reprise de la demande. Le secteur reproche, lui, aux autorités de ne pas avoir accéléré les procédures de validation des nouveaux membres du personnel.

Pour compléter le tableau, les voyageurs qui avaient opté pour l'Eurostar pour le week-end ont été confrontés à d'importants retards.

