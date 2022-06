Espagne: après avoir humilié un SDF, un youtubeur condamné à ne plus publier de vidéos

En Espagne, c'est une première. La justice vient de condamner un youtubeur à ne plus publier sur le réseau social après avoir humilié un sans domicile fixe (SDF) dans une vidéo.

Avec notre correspondante à Barcelone

La justice a donc décidé une sanction inédite en Espagne. C'est une première dans le pays, la Cour suprême espagnole vient de confirmer la condamnation du youtubeur barcelonais ReSet : il a donc l'interdiction de publier des vidéos sur son profil ou d'en créer un autre pendant cinq ans.

La justice s'appuie sur un jugement habituel, « l'interdiction de revenir sur les lieux du délit » et, en l'occurrence, l'applique à un lieu inhabituel : ce réseau social sur lequel le Barcelonais comptait plus d'un million d'abonnés. En outre, il est aussi condamné à 15 mois de prison avec sursis et à verser 20 000 euros au SDF qu'il a humilié.

Des Oreos fourrés… au dentifrice

Les juges soulignent d'ailleurs le caractère vexatoire de la vidéo. Il faut dire que cette vidéo avait indigné le pays à l'époque, en janvier 2017. On y voyait ce jeune youtubeur, alors âgé de 19 ans, piéger des biscuits Oreos en les fourrant de dentifrice et les offrir ensuite à un SDF dans les rues de Barcelone.

La vidéo se finissait sur le commentaire du jeune homme plaisantant sur « l'aide » fournie au mendiant qui « ne doit pas se laver les dents depuis qu'il est pauvre ». Sa victime, elle, a souffert de maux d'estomac, de vomissements et a surtout eu très peur, soulignent les juges qui rappellent aussi que ce type de délits « décuplent » la stigmatisation des gens qui vivent dans la rue.

Le youtubeur pas prêt à abandonner les réseaux sociaux

Peu après les faits, le youtubeur semblait au moins conscient des risques qu'il encourait, puisqu'il avait essayé d'acheter le silence de sa victime avec 300 euros. Puis, il avait supprimé la vidéo, pour laquelle il a gagné plus de 2 000 euros grâce aux milliers de clics générés. Mais rapidement, pendant le procès, il a surtout reproché aux juges et aux médias d'avoir mis fin à sa « carrière » de youtubeur alors qu'il avait abandonné le lycée pour s'y dédier complètement. Pour lui, ce n'était qu'une blague.

Et malgré ce verdict, il ne semble pas prêt à abandonner les réseaux sociaux. Dans un message publié sur son compte Instagram ce jeudi, il dit assumer, être disposé à payer sa dette à la société et explique avoir changé et mûri, avant d'inviter ses abonnés à regarder ses vidéos, cette fois, sur son nouveau compte... TikTok.

