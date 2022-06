Guerre en Ukraine: sur la ligne de front, avec le bataillon de volontaires Karpatska Sich

REPORTAGE

C’est le 103e jour de guerre en Ukraine, et la bataille de Sievierodonetsk continue. Les combats se poursuivent dans l’est, dans le Donbass. Hier, Volodymyr Zelensky s’est rendu sur la ligne de front, auprès de ses troupes pour les encourager. RFI s'est rendu dans l'est du pays, sur la ligne de front, à la rencontre du bataillon de volontaires Karpatska Sich.

De nos envoyés spéciaux à Barvinkove,

C’est un village comme il y en a des dizaines sur la ligne de front. Les maisons sont quasiment toutes détruites. Mais sous une bâtisse anonyme en partie écroulée, le quartier général du bataillon Karpatska Sich gère la situation au front, là où les forces russes bombardent constamment.

« On tient bon On n’abandonne aucune parcelle de terrain malgré les tentatives d'avancées russes. Ils utilisent tout type d’arme. De l’artillerie, des tanks, des mortiers, différents types de roquettes. Bref, tout leur arsenal », explique un chef de peloton.

« Nous sommes sur notre territoire. Les gens sont motivés pour protéger leurs familles, leurs terres, notre pays. En 1991, notre territoire s’est simplement séparé de l’URSS. Mais aujourd’hui c’est une vraie guerre pour la liberté, pour vivre dans un pays, une nation, une terre libres », poursuit-il.

Une vie dans un sous-sol miteux

Les soldats vivent dans un sous-sol miteux, assis sur des chaises cassées ou allongés sur des planches de bois. Ils se reposent, jouent sur leurs téléphones ou préparent leurs armes. Âge de 30 ans, un militaire surnommé Vedmid, « l’ours » en Ukrainien, ne cache pas son appréhension à chaque passage en surface.

« Je pense à la mort chaque jour. Cette pensée ne quitte jamais mon esprit. Elle arrivera peut-être par une balle, peut-être par un obus. Ça peut vous tomber dessus, sans même que vous sachiez d’où le tir est parti », constate-t-il.

Pour l’instant, l’armée ukrainienne a réussi à stopper l’avancée ennemie et le front reste stable depuis plusieurs semaines. Pantalons treillis, T-shirt vert, leur chef surnommé Semen a les traits marqués après huit ans de guerre dans le Donbass. La mine sévère, il est loin de crier victoire et écarte toute contre-attaque dans l’immédiat.

« Nous sommes dans une situation difficile, indique Semen. Parce que l’ennemi rassemble ses forces, ils ont beaucoup d’armement et nous devons affronter ça. Nous sommes attaqués de différentes directions et nous devons les stopper. Ils bombardent tout le temps, ils renouvellent leurs forces tout le temps, et ils essaient toujours de chercher nos faiblesses pour concentrer leurs attaques dessus. Toute contre-attaque doit avoir un sens. Si vous avez une raison, vous le faites, si c’est inutile, on ne le fait pas. Ma priorité est de sauver la vie des membres de mon unité, et détruire le plus de matériel de l’ennemi et ses soldats. Avancer et reculer est secondaire. »

Dans le bunker, les murs vibrent à chaque explosion. Aujourd’hui, les hommes iront très peu en surface car les Russes ont décidé de pilonner la zone. © RFI-Sébastien Németh

Les murs du bunker vibrent à chaque explosion

Dans le bunker, les murs vibrent à chaque explosion. Aujourd’hui, les hommes iront très peu en surface car les Russes ont décidé de pilonner la zone. Pour autant, Vlad, surnommé « Detroy », un ancien prof de gym ayant pris les armes, affirme que ce sont bien les Ukrainiens qui ont l’avantage.

« Les Russes n’ont rien à faire ici. Nous devons les envoyer au point le plus loin éloigné de notre univers. Pour leur pardonner il faudra peut-être attendre 10 générations, pas moins. Même les enfants d’aujourd’hui vont les haïr. Depuis nos positions on peut les voir dans le village voisin qui est à 2 km. Vous pouvez même les voir aux jumelles infrarouges. Mais ils passent leur temps à bombarder, ils ne bougent pas la journée, parce qu’ils font dans leur froc », rit-il.

Après l’échec de la guerre éclair, le conflit ukrainien est devenu une guerre de position. Avec des avancées lentes, laborieuses, charriant leur lot de morts et de destructions.

