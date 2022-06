L’industrie chimique allemande «s’inquiète» d’un embargo sur les hydrocarbures russes

Jörg Rothermel, directeur du département énergie de la Fédération allemande des industries chimique et pharmaceutiques (VCI). © Service de presse VCI / DR

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’industrie chimique allemande est la première en Europe et la quatrième au monde, avec un chiffre d'affaires annuel de près de 200 milliards d’euros. De nombreux autres domaines en dépendent, comme l’industrie pharmaceutique ou l’automobile. Et selon Jörg Rothermel, directeur du département énergie de la Fédération allemande des industries chimique et pharmaceutiques (VCI), l’embargo sur le pétrole russe est « inquiétant » non pas pour « l’approvisionnement », mais pour les « conséquences d’une augmentation des prix ». Interview par Niklas Mönch.