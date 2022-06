À Shevchenko, les stigmates du passage des Russes, après la libération par les Ukrainiens

Reportage

Dans le sud de l’Ukraine, près du front, où l’armée ukrainienne a réalisé quelques gains et libéré plusieurs localités dont le village de Shevchenko. Les habitants se sentent soulagés, mais consternés par le désastre que laisse les Russes.

Avec nos envoyés spéciaux à Shevchenko, Sébastien Németh et Jad El Khoury

Devant l’école, un énorme cratère de plusieurs mètres est visible. Un profond stigmate du passage de l’armée russe qui a bombardé le village et s’y est installé temporairement avant d’être repoussée. Dimitro, un soldat ukrainien : « C’est un bombardement à la roquette Totchka-U. Je ne sais pas ce que les Russes visaient. Ils pensaient peut-être qu’on était là, alors que c’est une école. On a repris le village, on se sent à la fois heureux et amers. Car quand les Russes partent, ils ne laissent que des destructions derrière eux. »

Le cratère en face de l'école de Shevchenko. © Sébastien Németh/RFI

Les Ukrainiens appellent ça « la paix russe ». Lorsque l’armée russe passe, puis repart, laissant derrière elle un champ de ruines. Écoutant les nouvelles sur sa vielle radio, un ancien, Mykolai Ivanovich secoue la tête en voyant les dégâts et éclate en sanglots en évoquant sa terre natale enfin libérée. « Nous sommes heureux. L’Ukraine sera toujours l’Ukraine. L’Ukraine était et sera. Je suis né ici. Mes parents sont nés ici et ont été enterrés ici. Là où la mort vous trouve, vous devez rester près de vos parents. »

« Je ne sais pas si la guerre finira »

Boitant à cause d’une jambe blessée, Mykolai Sergeievich pointe derrière sa maison une roquette. Le vieil homme ne sait pas si elle a explosé et se dit révulsé par cette arme. Il s’adresse aux Russes : « Rentrez chez vous. Quittez notre terre. Nous resterons forts et nous ne donnerons pas l’Ukraine à la Russie. Je ne sais pas si la guerre finira, ni si nos peuples pourront un jour être amis. »

Mykolai Sergeievich pointe vers l'endroit où une roquette russe est tombée derrière sa maison. © Sébastien Németh/RFI

Shevchenko n’est qu’à quelques kilomètres du front et les obus continuent d’y tomber parfois. Mais l’armée ukrainienne assure qu’elle prépare une grande contre-attaque pour libérer tout le sud du pays.

