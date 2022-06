[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: combats de rue et déluge de feu sur Sievierodonetsk

Au 104e jour de l'invasion russe en Ukraine, mardi 7 juin, les combats se poursuivaient mardi pour la prise de contrôle de Sievierodonetsk, à l'est de l'Ukraine, où la situation évolue « d'heure en heure » selon Kiev.

Les points essentiels :

► Les forces ukrainiennes défendant la ville de Sievierodonetsk, dans l'Est, « tiennent bon » malgré les assauts des troupes de Moscou, mais les Russes sont « plus nombreux et plus puissants », a indiqué lundi le président ukrainien. Le gouverneur de la région avait indiqué plus tôt que la situation « s'était aggravée » pour l'armée ukrainienne dans cette ville du Donbass ainsi que dans celle voisine de Lyssytchansk.

► Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a accusé lundi Moscou de « chantage » à la levée des sanctions internationales par son blocage des exportations de blé de l'Ukraine. Il a par ailleurs jugé « crédibles » les informations selon lesquelles la Russie vole des tonnes de céréales, pour les vendre à son propre profit.

► Les pays européens situés autour de la Serbie ont fermé leur espace aérien lundi pour l'avion du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui était attendu lundi à Belgrade. Une décision qui a provoqué la fureur de Moscou, qui juge cette fermeture « scandaleuse » et « hostile ».

08h01 : En Ukraine, la guerre en cours est déjà au musée

Des bottes appartenant aux soldats dans l'entrée de l'exposition "Ukraine-Crucifixion", à Kiev, le 4 juin 2022. AFP - GENYA SAVILOV

« Toucher la guerre du doigt ». Les Ukrainiens se pressent à Kiev pour observer casques, rations alimentaires et missiles récupérés après le retrait de l’armée russe des zones occupées et montrés dans une exposition créée en temps réel, raconte un reportage de l'Agence France-Presse (AFP). Nommée « Ukraine-Crucifixion », cette initiative du Musée de l’histoire de l’Ukraine dans la seconde guerre mondiale rassemble d’authentiques objets, collectés entre le 4 avril et le 5 mai, notamment dans la région « libérée » au nord de Kiev.

Elle a été inaugurée le 8 mai, son montage en un temps record ayant été rendu possible par une coopération étroite avec l’armée, la présidence, le gouvernement ukrainien et les autorités régionales.

Dans le hall d’entrée, des bottes militaires rassemblées au centre d’une grande étoile rouge posée sur le sol. Les notes personnelles et les cartes de crédits des soldats russes tués au front sont présentées sous des vitrines. Sur des passeports, les dates de naissance témoignent de leur jeunesse, tandis qu’une plaque défoncée, immatriculée en Sibérie, prouve que certains viennent de loin.

Les grands bocaux de borchtch – soupe traditionnelle ukrainienne préparée dans plusieurs pays slaves – se déclinent aussi en version halal, pour convenir aux Tchétchènes enrôlés par leur dirigeant Ramzan Kadyrov. Des missiles sont encastrés dans une fenêtre, noircie et à moitié fondue à cause d’une explosion, évoquant bombardements et destructions massives de maisons.

« Ici on peut voir et toucher la guerre du doigt », explique à l’Agence France-Presse le commissaire, Iouri Savtchouk. « C’est aussi le but : choquer les gens pour qu’ils se rendent compte de ce qui se passe. »

07h43 : Les forces russes ont progressé vers Popasna mais leur progression s'est arrêtée, selon le ministère de la Défense britannique

« Au cours du week-end, les forces ukrainiennes ont reconquis des parties de Sievierodonetsk, bien que les forces russes continuent vraisemblablement d'occuper les districts orientaux. Le plan général de la Russie consiste toujours à couper la région de Sievierodonetsk en deux, nord et sud », estime le ministère de la Défense britannique dans son rapport quotidien.

« La Russie a progressé sur l'axe sud de Popasna tout au long du mois de mai, mais sa progression s'est arrêtée au cours de la semaine dernière. Les rapports faisant état d'un bombardement intensif près d'Izioum laissent penser que la Russie se prépare à redoubler d'efforts sur l'axe nord », analyse le ministère qui se base sur des informations du renseignement.

07h27 : « L'Ukraine ne devrait pas nous parler comme ça », estime Jean-Luc Mélenchon

L'Ukraine devrait s'abstenir de critiquer la France lorsque celle-ci, par la voix d'Emmanuel Macron, appelle à ne pas humilier Vladimir Poutine et à maintenir le dialogue ouvert avec le président russe, a estimé mardi Jean-Luc Mélenchon au micro de France Inter. « Je pense que les Ukrainiens ne devraient pas nous parler comme ça, parce que la France arme, la France est présente, la France soutient le peuple ukrainien (...). Donc on mérite mieux que des réparties à la volée », a estimé le chef de file de La France insoumise.

Emmanuel Macron a accordé la semaine dernière un entretien à la presse quotidienne régionale dans lequel il appelait à ne pas humilier la Russie, ce à quoi les autorités de Kiev ont rétorqué que cette position humiliait la France.

« Si le président Macron parle avec Monsieur Poutine, je lui donne raison, parce qu'il ne faut pas laisser cet homme s'enfermer en lui-même », a déclaré Jean-Luc Mélenchon. « La naïveté, ce serait de croire qu'en lui parlant, on va le faire évacuer l'Ukraine. Tant qu'il n'a pas évacué l'Ukraine, on ne peut pas discuter normalement avec lui », a-t-il cependant ajouté.

07h11 : Dans un village du sud, les stigmates du passage des Russes après la libération par les Ukrainiens

Le cratère en face de l'école de Shevchenko. © Sébastien Németh/RFI

Dans le sud de l’Ukraine, près du front, où l’armée ukrainienne a réalisé quelques gains et libéré plusieurs localités dont le village de Shevchenko. Les habitants se sentent soulagés, mais consternés par le désastre que laisse les Russes.

► Lire et écouter le reportage de nos envoyé spéciaux

06h50 : Washington juge « crédible » que Moscou « vole » du blé ukrainien « pour le vendre »

Un entrepôt de blé appartenant à Ivan Kilgan, chef du village de l'association agricole régionale, dans le village de Luky, dans l'ouest de l'Ukraine, le vendredi 25 mars 2022. AP - Nariman El-Mofty

Une autre grande bataille se livre, économique celle-ci, autour des ressources en blé de la superpuissance céréalière qu'est l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a ainsi accusé lundi Moscou de « chantage » à la levée des sanctions internationales par son blocage des exportations de blé de l'Ukraine. Il a par ailleurs jugé « crédibles » les informations selon lesquelles la Russie « vole » des tonnes de céréales, « pour les vendre à son propre profit », avec son blocus naval des ports ukrainiens, qui empêche les exportations de céréales et fait craindre des crises alimentaires notamment en Afrique.

Selon le New York Times, Washington a averti mi-mai 14 pays, principalement en Afrique, que des cargos russes transportaient des « céréales ukrainiennes volées ». Antony Blinken a fait référence à cet article du quotidien américain, sans toutefois confirmer directement l'alerte adressée aux pays africains. L'ambassadeur d'Ukraine à Ankara avait accusé dès vendredi la Russie de « voler » et d'exporter des céréales ukrainiennes notamment vers la Turquie.

« Il est important pour nous de nous tenir prêts à exporter nos céréales. La Russie raconte que la pénurie alimentaire incombe à l'Ukraine... C'est faux », a martelé de son côté lundi le président Zelensky. La quantité des céréales destinées à l'exportation et bloquées en Ukraine par les Russes pourrait tripler d' « ici à l'automne » pour atteindre 75 millions de tonnes, a alerté Volodymyr Zelensky. « Nous avons besoin de couloirs maritimes et nous en discutons avec la Turquie et le Royaume-Uni » ainsi qu'avec l'ONU, a poursuivi le président ukrainien. Kiev évoque aussi ce sujet avec la Pologne et les États Baltes pour exporter de petits volumes par le rail.

06h30 : La lutte continue pour Sievierodonetsk

« Nos héros tiennent leurs positions à Sievierodonetsk. D'intenses combats de rue se poursuivent », a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans sa dernière adresse vidéo, lundi soir.

« Dans la région de Donetsk, en plus des tirs d'artillerie, l'ennemi tire depuis des avions et des hélicoptères », selon le premier bulletin de l'état-major de l'armée ukrainienne mardi matin, confirmant que Sievierodonetsk reste « le cœur de cible de l'ennemi ».

Kiev peine à faire face à l'afflux de troupes russes sur Sievierodonetsk, plus grande agglomération encore aux mains des Ukrainiens dans la région de Louhansk. Les Russes « sont en train de détruire la ville... Comme ils n'ont pas réussi à la prendre en un ou deux jours, ils utilisent des frappes aériennes, de l'artillerie lourde », a témoigné lundi soir Oleksandr Striouk, responsable de l'administration de Sievierodonetsk, s'inquiétant d'une évacuation des civils rendue « quasiment impossible » désormais.

Le maire Oleksandre Striouk a confirmé lundi que « la situation changeait toutes les heures » et que d'« intenses combats de rue » se déroulaient dans sa ville, sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours que les affrontements s'y concentrent.

Ce matin, le gouverneur de la région de Louhansk, Serhiy Haidai, faisait lui aussi état sur la messagerie Telegram de « combats » dans la ville et de « nombreux incendies à Lyssytchansk », la ville voisine de Sievierodonetsk, où le marché et des écoles ont été touchées.

06h20 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

