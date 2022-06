Guerre en Ukraine: ces ingénieurs qui mémorisent les bâtiments historiques bombardés

La guerre en Ukraine et ses nombreux bombardements. Sievierodonetsk, ville clé de l'est du pays, est sous un déluge de feu russe. Et qui dit bombardement, dit destructions de bâtiments. Une autre course « contre la montre » est à l'œuvre dans le pays pour mémoriser les bâtiments historiques ukrainiens.

Quand les obus et les missiles pleuvent sur les villes ukrainiennes, des éléments du patrimoine sont endommagés, voire détruits. À Kharkiv, par exemple, sur les 500 monuments répertoriés comme historiques, 100 ont été touchés par des bombardements. Alors pour ce faire, un ingénieur français, Emmanuel Durand, et son équipe en Ukraine, modélisent en trois dimensions ces bâtiments.

Ce spécialiste de l'acquisition de données en 3D est équipé d'un petit appareil qui ne paye pas de mine. Il est fixé sur un trépied et c'est un scanner bigrement efficace. « C’est un appareil qui mesure des angles et des distances pour créer ce qu’on appelle un nuage de points, qui prend des centaines de milliers de points dans l’espace. C’est comme une photo en 3D d’une scène donnée à un instant donné », explique-t-il.

Avec son scanner, Emmanuel Durand change d'endroits, fait le tour des bâtiments et rien ne lui échappe. Toutes les données sont rassemblées sur un ordinateur, et à la fin, c'est tout simplement des pièces de puzzle en trois dimensions qu'il met bout à bout.

Figer des scènes pour l'Histoire

Le résultat est extrêmement précis, puisque le résultat est à 5 millimètres. La reproduction est tout facilement parfaite, le bâtiment est virtuellement reconstruit. On peut se balader à l'intérieur rien qu'avec son ordinateur, comme si on y était, et ça a une réelle utilité. C’est important de figer dans le temps ces scènes pour l’Histoire et pour plein d’autres applications. Ça peut être ensuite pour des analyses criminelles, pour la reconstruction, la remodélisation, préparer le futur et les réparations », précise-t-il.

Des remodélisations d'une église, une bibliothèque, un musée ou aussi l'université d'économie de Kharkiv ou la caserne de pompiers de la ville, un bâtiment construit en 1887. Cette initiative permet aux personnes loin du conflit de voir presque pour de vrai les dégâts et la richesse du patrimoine ukrainien. Mais c’est aussi un soulagement pour les populations sur place qui sont rassurées de ne pas voir disparaître tout cela.

« Pour moi, ce qui extraordinaire avec ce genre de mission de volontaires, c’est qu’on a toute la journée des gens qui nous disent ‘Merci pour ce que vous faites, de former les gens et d’aider’. C’est une expérience personnelle incroyable, estime Emmanuel Durand. Ça apporte un peu une autre couleur dans tous ces événements de la guerre où, tous les jours, c’est des bombes, et bien sûr, des victimes. Avec cette équipe, on apporte déjà de l’espoir, on est déjà un peu dans l’après. Et donc, il faut figer tout ça »

Ce n'est pas la première fois qu'un tel procédé est utilisé. Emmanuel Durand a notamment travaillé sur le port de Beyrouth, après l'explosion dramatique de l'été 2020. D'autres équipes ont aussi modélisé les sites antiques de Palmyre en Syrie, ou encore la cathédrale Notre-Dame de Paris, après l'incendie de 2019. La technologie est tout simplement au service de la mémoire.

