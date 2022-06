L’Ukraine ne fera aucune concession territoriale à la Russie selon le président de la Rada

Invité à Paris par le président du Sénat français Gérard Larcher, le président du Parlement ukrainien Rouslan Stefantchouk a martelé le même message que le président Zelensky : l’Ukraine ne fera aucune concession territoriale à la Russie.

Publicité Lire la suite

C’est en tenue kaki qu’il est venu s'exprimer, dans l’un des salons dorés du Sénat français. Stature imposante, barbe taillée de près, Rouslan Stefantchouk l’affirme d’emblée : il est hors de question de céder le moindre arpent de terre à la Russie. « Jamais l’Ukraine ne cédera sur son intégrité territoriale. Dès lors, toutes les questions portant sur une éventuelle cession de la Crimée ou du Donbass sont vides de sens. Car ces régions font partie intégrante de notre pays, comme la Provence ou la Bourgogne font partie intégrante de la France », assure le président de la Rada ukrainienne.

La France est critiquée en Ukraine pour son attitude jugée ambivalente face au Kremlin. En cause, l’appel lancé par Emmanuel Macron à ne pas « humilier la Russie ». Le président de la Rada botte en touche : « personne ne pourra humilier davantage la Russie que ne l’a fait Vladimir Poutine lui-même. C’est lui qui a mis son propre pays au ban de la communauté internationale et c’est à cause de lui que l’État russe s’affaiblit. Et c’est aux Russes eux-mêmes de décider s’ils continuent de l’accepter ou s’ils résistent en cessant d’avoir peur. »

L'Ukraine veut un statut de candidat à l'adhésion à l'UE

Quant à l’Ukraine, son « seul chemin » est celui de l’Europe et c’est l’autre message martelé au cours de sa visite par le président de la Rada qui sera ce mercredi au Parlement de Strasbourg. Rouslan Stefatchouk espère que le statut de candidat à l’adhésion européenne sera accordé à l’Ukraine lors du prochain sommet européen à la fin du mois.

À l'issue de sa visite, Rouslan Stefantchouk a invité le président du Sénat français à se rendre en Ukraine. Gérard Larcher a répondu qu'il se rendrait « prochainement » à Kiev, et qu'il rendrait compte de cette visite au président français Emmanuel Macron.

►À lire aussi : Reportage - À Shevchenko, les stigmates du passage des Russes, après la libération par les Ukrainiens

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne