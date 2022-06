Début du procès des assassins présumés du journaliste vedette néerlandais Pieter de Vries

Le 6 juillet 2021, le journaliste d’investigation Pieter De Vries, 64 ans, était abattu en pleine rue et en plein jour à Amsterdam. Connu entre autres pour son travail récent su les mafias marocaines de trafic de drogue aux Pays-Bas, Pieter De Vries était l’un des témoins dans le procès du caïd d’une de ces mafias. Le procès de son assassinat a commencé mardi 7 juin aux Pays-Bas et doit se terminer à la mi-juillet

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

Tout semble accuser Delano Geerman, un Néerlandais de 21 ans et Kamil Egiert, un Polonais de 35 ans. Le premier est accusé d’avoir tiré les cinq balles qui ont entraîné la mort de Pieter De Vries, le deuxième d’avoir effectué un repérage puis conduit la voiture lors de leur courte fuite. Ils ont été arrêtés une heure après la fusillade et leurs téléphones ont révélé une vidéo de Pieter De Vries à terre et des photos d’entraînement avec les armes. Même si le tireur présumé se retranche derrière son droit au silence et si l’autre nie en bloc, la fille de Pieter De Vries leur a asséné sa détestation en plein tribunal et le procureur a déjà prévenu qu’il requerrait la perpétuité.

Il faut dire que les téléphones recèlent aussi ce qui semble clairement être des échanges avec le commanditaire du meurtre. Et c’est là le grand absent de ce procès. L’enquête sur le commanditaire se poursuit par ailleurs et fera l’objet d’un procès ultérieur mais pour le procureur, il flotte ici l’ombre d’un procès ouvert au printemps 2021, surnommé procès Marengo contre 17 membres de la « Mocro Maffia », la mafia marocaine des Pays-Bas. Et surtout d’un de ses chefs, Ridouane Taghi.

