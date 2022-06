[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky vante la «défense héroïque» de Sievierodonetsk

Au 105e jour de l'invasion russe en Ukraine, mercredi 8 juin, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

►Les combats se poursuivent à Sievierodonetsk, dans l'est de l'Ukraine. Les Russes affirment avoir « totalement libéré » les zones résidentielles de cette ville stratégique pour le contrôle du Donbass. Mais le gouverneur de la région affirme que les forces ukrainiennes « réussissent à repousser l'assaut ».

► Les deux belligérants s’accusent mutuellement de détruire les ressources céréalières de l’Ukraine, et d’aggraver ainsi la crise alimentaire mondiale. Londres a demandé une enquête sur le vol présumé de céréales ukrainiennes par la Russie.

► La création de couloirs maritimes sécurisés pour l'exportation de céréales par la mer Noire sera au centre des discussions ce mercredi à Ankara entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

07h00 : Volodymyr Zelensky annonce la publication d'un « Livre des bourreaux »

Dans son adresse vidéo quotidienne, mardi soir, Volodymyr Zelensky a annoncé la publication la semaine prochaine d'un « Livre des bourreaux ».

Cette base de données compilera les informations sur les crimes de guerre et les soldats russes accusés de les avoir commis. Le président ukrainien promet que les personnes ayant donné les ordres seront aussi citées. « J'ai souligné à plusieurs reprises qu'ils seront tous tenus pour responsables. Et nous nous y dirigeons étape par étape », a affirmé le président ukrainien. « Tout le monde sera traduit en justice », a-t-il encore promis.

Fin mai, la justice ukrainienne avait affirmé avoir identifié « quelques milliers » d'affaires de crimes de guerre présumés dans le Donbass.

06h45 : Situation toujours très compliquée à Sievierodonetsk

Une image satellite montre des éléments d'artillerie orientée vers Sievierodonetsk, près de la ville, le 6 juin 2022. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

« Les Russes ne contrôlent pas Sievierodonetsk. Aucune ville n’est tombée ! », assure ce matin Serhiy Haidai, le gouverneur de la région de Louhansk sur Telegram, contredisant certaines déclarations russes.

Moscou affirmait mardi avoir « totalement libéré » les zones résidentielles de cette ville stratégique pour le contrôle de l'intégralité du bassin houiller du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. « La prise de contrôle de sa zone industrielle et des localités voisines se poursuit », a assuré mardi dans un rare briefing télévisé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou

« Nos soldats réussissent à repousser l'assaut dans la ville de Sievierodonetsk », assurait également l'état-major ukrainien ce matin, ajoutant que la Russie intensifie aussi ses opérations à Bakhmout, dans la région de Donetsk. « Il est très difficile de tenir Sievierodonetsk », avait toutefois reconnu mardi le gouverneur de la région de Louhansk, qui, avec celle de Donetsk, forme le Donbass. « Toutes les forces, toutes les réserves ont été mobilisées par l'ennemi, l'armée russe, pour couper la grande route Lyssytchansk-Bakhmout afin de prendre Sievierodonetsk. Ils bombardent très violemment Lyssytchansk » déclarait-il.

Les villes de Siieverodonetsk et Lyssytchansk, séparées par une rivière, constituent la dernière agglomération encore sous contrôle ukrainien dans la région de Lougansk. Leur prise ouvrirait aux Russes la route de Kramatorsk, grande ville de la région de Donetsk.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dans son adresse vidéo quotidienne mardi soir que « la situation sur le front n'a pas changé significativement ces 24 dernières heures » et que « la défense absolument héroïque du Donbass se poursuit ». Pour cela, les soldats ukrainiens ont cependant « un besoin vital d'armes lourdes qui peuvent contrer l'artillerie ennemie », a demandé Serhiy Haidai, réclamant de « l'artillerie occidentale ».

06h20 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

