Espagne: un juge d’instruction veut interroger le patron du groupe israélien NSO

Un juge d’instruction de l’Audience nationale (Audiencia Nacional) s’empare de l’affaire d’espionnage Pegasus, du nom d’un dispositif informatique, propriété de l’entreprise israélienne NSO, qui permet d’infecter des téléphones portables et de leur soutirer l’ensemble des informations contenues. José Luis Calama répond ainsi à la demande du parquet de l’État qui a demandé d’enquêter pour savoir comment et pourquoi s’est produit en 2021 un espionnage des téléphones du chef de gouvernement Pedro Sanchez et de plusieurs ministres.

Pour le juge d’instruction José Luis Calama, il n’y avait pas de doute sur ce qu’il y avait à faire, à savoir ouvrir une investigation sur l’espionnage qui a eu lieu contre les téléphones portables de Pedro Sanchez et de plusieurs de ses ministres, et non des moindres, ceux de l’Agriculture, de la Défense et de l’Intérieur en mai 2021.

Le juge veut interroger en Israël le patron de la société NSO ayant créé le logiciel Pegasus, a indiqué mardi la justice espagnole. « Le magistrat a décidé d'élargir le périmètre de la commission rogatoire envoyée en Israël afin qu'une commission qu'il dirigerait lui-même puisse se déplacer dans ce pays pour auditionner le PDG de l'entreprise commercialisant le programme Pegasus », a indiqué l'Audience nationale.

Une telle requête devra recevoir le feu vert des autorités israéliennes, une procédure qui peut prendre des mois. Jusqu'ici, la commission rogatoire demandait uniquement des informations à NSO sur « différents aspects du programme informatique » Pegasus.

Le Maroc, au centre des rumeurs

Juge d’instruction de l’Audience nationale depuis 2018, José Luis Calama est réputé pour avoir diligenté des poursuites contre la mafia chinoise et contre les responsables d’une arnaque pyramidale liée à des cryptomonnaies. Cette fois-ci, le magistrat veut savoir qui sont le ou les auteurs des espionnages, puisque, a-t-il argumenté, les propriétaires de ces téléphones dirigent des organismes de l’État, et qu’il en va donc de la sécurité de l’Espagne.

Beaucoup de rumeurs laissent entendre que le Maroc pourrait être derrière ces espionnages, alors que le système Pegasus aurait infecté le téléphone du chef du gouvernement au moment même où l’Espagne avait accueilli le leader sahraoui Brahim Ghali, provoquant la colère de Rabat. Pour autant, affirment plusieurs sources, il sera extrêmement difficile, voire quasiment impossible, d’en apporter la preuve.

Les indépendantistes catalans et des membres du gouvernement sous surveillance

Dans un communiqué, l'Audience nationale révèle par ailleurs que le magistrat, qui a levé le secret de l'instruction, a déjà entendu vendredi l'ex-cheffe des services de renseignement espagnols, Paz Esteban, qui a payé la facture de ce scandale et a été destituée le 10 mai par le gouvernement.

Ce scandale a éclaté initialement le 18 avril suite à la publication d'un rapport de l'organisation canadienne Citizen Lab assurant avoir identifié plus de 60 indépendantistes catalans dont les portables auraient été piratés entre 2017 et 2020 par le logiciel Pegasus. Le gouvernement espagnol a reconnu en avoir espionné 18. Mais il a pris une tout autre ampleur avec l'annonce par le gouvernement que Pedro Sanchez et sa ministre de la Défense avaient eux-mêmes été espionnés en mai et juin 2021 via ce même logiciel.

