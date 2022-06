L'ex-chancelière allemande Angela Merkel se justifie sur sa politique russe

L'une des dernières rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel, le 20 août 2021 à Moscou.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie contraint l'Europe a des revirements subis. Cela vaut surtout en Allemagne qui doit revoir sa politique énergétique et militaire très rapidement. Les débats y sont aussi nombreux sur les erreurs qui ont pu être faites dans le passé dans les relations avec la Russie de Vladimir Poutine.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

La chancelière Merkel qui a gouverné l'Allemagne durant seize ans jusqu'à l'automne dernier n'est pas épargnée par ces discussions. Sa première prise de parole depuis l'élection de son successeur Olaf Scholz était très attendue.

« Je n’ai pas à m’excuser », a-t-elle déclaré. Pour sa première interview depuis son départ du pouvoir il y a six mois, Angela Merkel a longuement évoqué l’invasion de l’Ukraine et la politique russe qu’elle a menée durant seize ans. La responsabilité des sociaux-démocrates à commencer par celle de l’ancien chancelier Gerhard Schröder suscite des débats. Celle d’Angela Merkel également. L’ex-cheffe du gouvernement a estimé ne s’être jamais fait d’illusion sur Vladimir Poutine. L’ancienne chancelière a défendu son refus d’une adhésion de l’Ukraine à l’Otan en 2008 – « le pays n’était pas ancré dans la démocratie, Poutine en aurait tiré prétexte pour une agression ».

Angela Merkel a en outre défendu les accords de Minsk après l’annexion de la Crimée : « Un compromis qui n’était pas optimal mais sans lequel Poutine aurait sans doute poursuivi son invasion de l’Ukraine ». Angela Merkel a par ailleurs déclaré avoir toujours voulu défendre les intérêts de Kiev et a dénoncé vigoureusement l’invasion russe et salué le courage du président Zelensky. Alors que la politique de son successeur Olaf Scholz est très critiquée en Allemagne et ailleurs, Angela Merkel a affirmé avoir confiance dans la politique étrangère menée par l’actuel chancelier.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne