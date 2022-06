La Banque mondiale accorde une aide supplémentaire d’1,5 milliard de dollars à Kiev

Près d'un cratère devant un immeuble d'habitation endommagé après une frappe dans la ville de Slovyansk, le 31 mai 2022. AFP - ARIS MESSINIS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Banque mondiale a approuvé hier le versement de près d'un milliard et demi de dollars en soutien au gouvernement de Kiev, en proie depuis trois mois à la guerre menée par Moscou. Devant un conflit qui dure et qui a dévasté de larges pans de son économie, l'Ukraine a vu ses rentrées d'argent s'effondrer. Le déficit de la balance des paiements a été évalué à plus de 14 milliards de dollars le mois dernier par le Fonds monétaire international (FMI). Les liquidités permettront au gouvernement ukrainien de payer les salaires et la réponse humanitaire en attendant de mobiliser les fonds pour la reconstruction du pays.