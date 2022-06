UE: les députés européens votent le «paquet climat» pour tourner la page du moteur thermique

Les députés européens votent aujourd’hui mercredi le paquet climat « Fit for 55 » et se penchent sur la fin du moteur thermique pour les voitures et les camionnettes. Le texte prévoit que 100% des véhicules neufs vendus à partir de 2035 soient équipés de moteur électrique, soit zéro émission de CO2 au pot d’échappement. Les conservateurs sont contre et ont déposé un amendement pour abaisser ce seuil à 90%. La mesure est en tout cas essentielle au plan climat.

Avec notre envoyée spéciale à Strasbourg, Juliette Gheerbrant

« Éliminer 100% des moteurs thermiques, c’est illusoire », estime le groupe conservateur Parti populaire européen (PPE) qui prône une transition plus douce, comme l’explique le député Les Républicains (LR) Geoffroy Didier : « 90%, ça reste très ambitieux. Mais le fait de préserver, ne serait-ce que 10%, c’est-à-dire une part certes symbolique, mais existante quand même pour les voitures hybrides au-delà de 2035 fait partie de la lucidité politique dont nous devons faire preuve. Il faut adopter un principe qui est celui de réalité. Et en fait, dans l’histoire de l’industrie, 2035, 15 ans, c’est quasiment du jour au lendemain ».

« Les concurrents ne nous attendront pas »

Pour les écologistes, au contraire, en treize ans les pouvoirs publics peuvent faire beaucoup pour aider l’industrie, et c’est même une urgence explique Karima Delli du groupe des Verts : « Si nous ne prenons pas le virage maintenant, les concurrents ne nous attendront pas ». Le virage industriel poursuit la députée, c’est relocaliser, former et innover : « Il y aura la politique de l’économie circulaire. Troisième chose, c’est qu’il faut innover et ça tombe bien, on a les meilleurs innovateurs en France, par exemple puisqu’on a le rétrofit. Qu’est-ce que c’est que le rétrofit : on change le moteur et on met un moteur électrique. Ça, ça demande aussi de la formation et des nouvelles filières ».

100 000 emplois de perdus

Une urgence d’autant plus grande qu’en France par exemple l’industrie automobile a perdu 100 000 emplois entre 2008 et 2011. Pour aider les constructeurs à amortir la transition, le texte prévoit que les constructeurs pourront continuer à exporter des véhicules thermiques, en dehors de l’Union européenne.

