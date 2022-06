[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: le sort du Donbass repose sur la ville de Sievierodonetsk, selon Zelensky

Au 106e jour de l'invasion russe en Ukraine, jeudi 9 juin, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Les soldats ukrainiens livrent à Sievierodonetsk l'une des « batailles les plus difficiles » depuis le début de la guerre pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est où, selon le président Volodymyr Zelensky, se joue « le sort » de la région du Donbass.

► La Russie s'est dit « prête » à garantir la sécurité des navires céréaliers quittant les ports ukrainiens, avec la coopération de la Turquie, a assuré mercredi son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui rencontrait son homologue turc à Ankara. Mais la rencontre n'a pas débouché sur la mise en place de couloirs maritimes sécurisés permettant l'exportation de céréales par la mer Noire.

► Plus de 1 000 soldats ukrainiens, qui avaient été capturés à Marioupol, ont été transférés en Russie où ils feront l'objet d'une enquête, selon l'agence russe TASS.

► L'économie mondiale s'enfonce un peu plus avec la guerre en Ukraine et risque de creuser plus bas encore, alerte l'OCDE dans ses dernières prévisions, qui tablent sur un net recul de la croissance mondiale et une flambée de l'inflation cette année.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

07h30 : L'Ukraine pourrait reprendre Sievierodonetsk « en 2, 3 jours » avec des armes occidentales de longue portée

L'Ukraine pourrait reprendre la ville-clé de Sievierodonetsk « en 2, 3 jours », dès qu'elle disposera d'armes d'artillerie occidentales « de longue portée », a estimé ce jeudi Sergueiï Gaïdaï, gouverneur de cette région de l'est de l'Ukraine. L'armée russe tente depuis des semaines de s'emparer de cette ville industrielle de la région de Louhansk, importante pour le contrôle de l'ensemble du bassin minier du Donbass.

07h05 : La Russie intensifierait ses efforts pour progresser au sud d'Izyum

Selon le point quotidien du ministère de la Défense britannique, « les combats se poursuivent dans la poche de Sievierodonetsk mais, au cours des dernières 48 heures, la Russie a également probablement intensifié ses efforts pour progresser au sud d'Izyum. » « La progression des Russes sur l'axe Izyum était restée bloquée depuis avril, après que les forces ukrainiennes aient fait bon usage du terrain pour ralentir leur progression. La Russie a probablement tenté de reconstituer ses forces après qu'elle ait subi de très lourdes pertes lors de l'échec de l'avancée sur Kiev, mais ses unités restent probablement en sous-effectif. La Russie cherche vraisemblablement à reprendre de l'élan dans cette zone afin d'accentuer la pression sur Sievierodonetsk et de lui donner la possibilité d'avancer plus profondément dans l'oblast de Donetsk. »

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/og2mqOHzJQ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XGp8Uc97x9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 9, 2022

06h50 : Washington veut s'assurer que ses systèmes d'artillerie Himars sont bien utilisés

Les États-Unis, qui ont annoncé l'envoi de quatre systèmes d'artillerie de précision Himars à l'Ukraine, veulent s'assurer que les soldats ukrainiens maitrisent bien leurs systèmes avant de leur en envoyer davantage, a indiqué mercredi le chef d'état-major américain, le général Mark Milley. Le Himars est un système « sophistiqué », et « il faut certifier ces garçons, s'assurer qu'ils savent comment utiliser ces systèmes correctement », a déclaré le plus haut gradé américain dans l'avion le ramenant à Washington après une tournée en Europe. Il faut former les opérateurs, mais aussi les soldats chargés de la maintenance, ainsi que les officiers et sous-officiers, a-t-il expliqué aux journalistes l'accompagnant dans sa tournée.

La Maison Blanche a annoncé la semaine dernière l'envoi de quatre systèmes Himars (des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers), un nombre correspondant à une section d'une trentaine de soldats dans l'armée américaine. Le Royaume Uni a annoncé dans la foulée l'envoi d'un système similaire de lance-roquettes dit MLRS, qui est monté sur un blindé lourd, à chenille. Le nombre limité de Himars et de MLRS avait été critiqué alors que les Ukrainiens apparaissent en difficultés dans le Donbass face à des Russes « plus nombreux et plus puissants », selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais le chef d'état-major américain a assuré qu'il s'agissait d'un choix décidé en concertation avec Kiev d'équiper l'artillerie ukrainienne « une section à la fois ». Avec les MLRS fournis par les Britanniques et un autre pays qu'il n'a pas nommé, « dans quelques semaines, ils auront une batterie complète », soit deux sections, a-t-il noté. « Et nous continuerons sur cette base par la suite, au gré des décisions » de la Maison Blanche. La Russie a mis en garde lundi les pays occidentaux contre des livraisons à Kiev de lance-roquettes de longue portée. Les experts militaires soulignent que la portée des Himars et des MLRS est légèrement supérieure à celle des systèmes analogues russes, ce qui permettrait aux forces ukrainiennes de frapper l'artillerie adverse en restant hors d'atteinte.

06h40 : Le corps du journaliste tué en Ukraine rapatrié en France

La dépouille du journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine, est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi en France, accueillie par des membres de sa famille, des proches et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. Devant son cercueil drapé de noir, un moment de recueillement a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, où son corps est arrivé vers « un peu plus de 3h00 » du matin, ont précisé les journalistes de sa chaîne d'info en continu BFMTV.

Mercredi en fin de matinée, ses collègues de BFMTV avaient observé une minute de silence en mémoire du journaliste tué le 30 mai par un éclat d'obus. Un hommage lui sera en outre rendu demain vendredi à 18h30 place de la République à Paris, à l'appel de Reporters sans frontières (RSF) notamment. Sa famille, ses amis et ses collègues seront présents. Les deux personnes qui faisaient équipe avec Frédéric Leclerc-Imhoff en Ukraine pour BFMTV, le reporter Maxime Brandstaetter et la journaliste-traductrice ukrainienne Oksana Leuta, sont pour leur part rentrées en France le 3 juin. « Ses parents sont venus nous accueillir à la descente de l'avion, ça a été les premières personnes que j'ai vues et ce n'était pas facile », a témoigné dimanche sur BFMTV M. Brandstaetter, visiblement très ému. « Je sentais que je lui devais ça, de parler à ses parents, d'échanger avec eux, de me rapprocher d'eux, de me sentir proche, d'embrasser sa mère », a poursuivi le reporter. Oksana Leuta a elle jugé « très important que le monde entier entende ce qui s'est passé avec Frédéric ».

Âgé de 32 ans, Frédéric Leclerc-Imhoff travaillait pour BFMTV depuis six ans et effectuait là sa deuxième mission en Ukraine, comme journaliste reporter d'images (JRI). « Frédéric n'était pas une tête brûlée. Il pesait chaque minute de sa mission », avait déclaré à l'antenne Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV, juste après l'annonce de sa mort. Diplômé en 2014, il avait été formé au journalisme à l'Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine (Ijba), après des études de philosophie à Paris. Dans un hommage sur son site, l'Ijba souligne « sa gentillesse » et « son sens de l'écoute ». Même s'il était « discret » par nature, il « défendait avec ferveur et beaucoup d'humour » ses « engagements d'homme et de citoyen ». Le 30 mai, après l'annonce de la mort du journaliste qui suivait une mission humanitaire en Ukraine, le parquet national antiterroriste (Pnat) français avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait tweeté que le journaliste avait été « tué par un bombardement russe ».

Le cercueil du journaliste français de la chaîne d'information BFM TV Fréderic Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine, est porté lors d'une cérémonie de rapatriement de son corps à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, le 9 juin 2022. AFP - JULIEN DE ROSA

► À lire aussi : un journaliste français de la chaîne BFMTV tué près de Sievierodonetsk

06h30 : Le sort du Donbass repose sur la ville de Sievierodonetsk, selon Zelensky

Les soldats ukrainiens livrent à Sievierodonetsk l'une des « batailles les plus difficiles » depuis le début de la guerre pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est où, selon le président Volodymyr Zelensky, se joue « le sort » de la région du Donbass. « Nous défendons nos positions, en infligeant des pertes importantes à l'ennemi. C'est une bataille très dure, très difficile, probablement une des plus difficiles de cette guerre », a affirmé le président ukrainien dans une vidéo diffusée mercredi soir.

Pour la Russie, mettre la main sur cette ville serait déterminant en vue d'une conquête de l'intégralité du vaste bassin houiller du Donbass, déjà en partie tenu par des séparatistes prorusses depuis 2014. « À bien des égards, le sort de notre Donbass se décide là », a estimé M. Zelensky.

06h20 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne