Le Parlement européen demande une révision des traités de l'UE

Photo du Parlement européen à Bruxelles, le 16 septembre 2020.(illustration) Francisco Seco/AP Photo

Après des centaines de rencontres de citoyens européens dans les différents pays de l’Union, et des centaines d’heures de débats au Parlement de Strasbourg, la conférence sur l’avenir de l’Europe a débouché fin avril sur plus de 325 propositions pour réformer le fonctionnement de l’UE. Via une résolution adoptée ce jeudi 9 juin, les eurodéputés proposent de déclencher une révision des traités.