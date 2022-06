Le pouvoir géorgien multiplie les signes d'une orientation pro-russe

La guerre que la Russie livre en Ukraine inquiète énormément dans tout l’ancien espace Soviétique et plus particulièrement en Géorgie, république du Caucase du Sud, qui se sent très proche de l’Ukraine. De plus en plus d’observateurs du pays estiment cependant que le pouvoir géorgien est en train de glisser vers une politique pro-russe.