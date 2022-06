À la Une: Guerre en Ukraine, les réfugiés roms ne sont pas les bienvenus

Revue de presse des Balkans

Les cas de ségrégation et de mauvais traitements des réfugiés roms d'Ukraine se multiplient en Moldavie et en Roumanie. (Image d'illustration)

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Publicité Lire la suite

Plus de 6,8 millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février. Parmi elles, de nombreux Roms. Ils sont confrontés aux mêmes dangers que les autres réfugiés, mais sont loin de recevoir les mêmes traitements. Dès leur arrivée en Moldavie, ils sont souvent séparés et hébergés dans des logements insalubres, parfois sans eau potable ni nourriture.

Les cas de ségrégation et de mauvais traitements se multiplient aussi en Roumanie et dans les pays voisins, comme le rapporte le Centre européen pour les droits des Roms (ERRC). « Pourquoi une forme de racisme qui perdure et se complexifie depuis 500 ans disparaîtrait-elle soudainement devant une énième guerre en Europe ? », résume Jonathan Lee, responsable de la sensibilisation et de la communication de l’ERRC.

Les Roms ne sont pas les seules victimes de racisme. Manquant de main-d’œuvre à cause d’un fort exode de sa population, la Roumanie délivre chaque année depuis 2017 des milliers de visas aux travailleurs venus d’Asie. Mal accueillis, laissés pour compte, les immigrés sont parfois victimes d’abus et d’exploitation, comme le révèle une vaste enquête en trois volets menée entre la Roumanie, l’Inde et le Vietnam.

En Bulgarie, la « lune de miel » avec les réfugiés ukrainiens est terminée

Accueillis à bras ouverts au début de la guerre, les quelque 100 000 réfugiés ukrainiens qui résident encore dans le pays ne se sentent plus les bienvenus . L’empathie et la solidarité qui prévalaient à leur arrivée commencent à se fissurer et certains accusent les Ukrainiens de passer « des vacances de luxe sur le dos du contribuable bulgare ».

Leur arrivée avait pourtant soulevé une immense vague de solidarité au sein de la population bulgare et le gouvernement du très pro-occidental nouveau Premier ministre Kiril Petkov avait décidé de verser des aides financières pour faciliter l’hébergement. Mais six mois à peine après sa formation, la fragile coalition qui l’a porté au pouvoir se fissure , après le départ tonitruant du parti de Slavi Trifonov sur fond d’accusation de corruption.

Élections en Bosnie-Herzégovine : le nationalisme croate s’impose comme une évidence

Officiellement annoncées début mai, les élections générales du 2 octobre en Bosnie-Herzégovine s’annoncent compliquées. Début juin, le Haut-Représentant international Christian Schmidt a dû à nouveau intervenir et utiliser ses pouvoirs spéciaux pour imposer le financement du scrutin, bloqué depuis des mois par le Conseil des ministres.

Le blocage est financier, mais surtout politique. Dragan Čović, le chef du parti croate de Bosnie-Herzégovine, HDZ-BiH, exige depuis des mois une réforme de la loi électorale visant à renforcer le caractère ethnique du vote et empêchant les non-Croates d’élire le membre croate de la présidence tripartite. Il milite aussi depuis des années pour la création d’une troisième entité croate dans le pays, qui aurait Mostar pour capitale. Un discours nationaliste soutenu par le Premier ministre et le président de Croatie, qui font de la situation des Croates de Bosnie-Herzégovine le principal sujet de préoccupation .

Du côté des électeurs aussi, l’idée d’affirmation de l’identité croate et de création d’une troisième entité séduit certains électeurs, notamment parmi les jeunes . Pourtant, la plupart des jeunes Croates de Bosnie-Herzégovine rêvent de partir à l’étranger, renforçant un exode qui vide la communauté.

La Serbie, sur le fil entre la Russie et l’Occident

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était attendu ces 6 et 7 juin à Belgrade, mais il a finalement annulé in extremis sa visite , faute de pouvoir trouver un moyen de transport alors que tous les pays voisins lui avaient fermé leur espace aérien. À l’ordre du jour : les « événements » en Ukraine, la position de la Serbie, la situation dans la région et la coopération économique russo-serbe. Le 3 juin, le président serbe Aleksandar Vučić a annoncé avec fierté que son pays continuerait à recevoir du gaz russe à « prix d’ami » durant ces trois prochaines années, alors même que les Européens cherchent à réduire leur dépendance envers Moscou.

L’annulation de la visite de Sergueï Lavrov n’a pas empêché l’ambassade de Russie à Belgrade d’organiser une grande cérémonie le 7 juin pour célébrer par anticipation le Jour de la Fédération de Russie. Selon un rapport confidentiel, Aleksandar Vučić essaierait pourtant de se détacher progressivement de Moscou, en comptant notamment sur le soutien de l’Église orthodoxe pour faire accepter la nouvelle auprès de l’opinion et des Serbes les plus russophiles.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne