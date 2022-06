Économie: la BCE relève ses taux directeurs pour combattre l’inflation, une première en dix ans

Les prix alimentaires ont augmenté de 7,5 % en mai en zone euro. Ce qui reflète partiellement l'importance de l'Ukraine et de la Russie parmi de gros fournisseurs mondiaux de produits alimentaires. La flambée des prix gagne de plus en plus de secteurs d'activité. Mais certains indicateurs sont là pour contenir l'inflation. Le marché du travail s'améliore, le taux de chômage est redescendu au niveau historiquement bas de 6,8 % au mois d'avril, de nombreux secteurs manquent de main d'œuvre, on observe un début de hausse des salaires, et au fur et à mesure que l'économie reprendra, l'effet de rattrapage sur les salaires sera de plus en plus visible.