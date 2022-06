[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: l'Europe désunie sur l'attitude à adopter face à la Russie

Au 107e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce vendredi 10 juin, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Les soldats ukrainiens livrent à Sievierodonetsk l'une des « batailles les plus difficiles » depuis le début de la guerre pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est où, selon le président Volodymyr Zelensky, se joue « le sort » de la région du Donbass.

► « Jusqu'à 100 soldats ukrainiens » sont tués et « 500 blessés chaque jour » dans les combats avec l'armée russe, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov.

► Le président ukrainien a demandé l'exclusion de la Russie de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), sur fond d'accusations de Kiev de blocage et de vol des céréales ukrainiennes par Moscou.

► Deux Britanniques et un Marocain faits prisonniers dans l'est de l'Ukraine, où ils combattaient pour Kiev, ont été condamnés à mort pour mercenariat par la justice des autorités séparatistes de Donetsk, ont annoncé les agences de presse russes le 8 juin.

La situation en Ukraine, le 3 juin 2022. © FMM

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

07h48 : Le Royaume-Uni alerte sur le risque de choléra à Marioupol

La ville de Marioupol, dans le sud de l'Ukraine, risque de connaître une importante épidémie de choléra, les services médicaux étant probablement déjà au bord de l'effondrement, déclare vendredi le ministère britannique de la Défense. Ce dernier indique également dans sa mise à jour quotidienne sur Twitter qu'il était probable qu'il y ait une pénurie critique de médicaments à Kherson, ville du sud de l'Ukraine occupée par les forces russes qui ont évoqué un projet de référendum. La Russie peine à fournir des services publics de base à la population des territoires occupés par la Russie, conclut le ministère britannique de la Défense.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eMOeSJOmbI



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IncUIxawpK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2022

Le mois dernier, Dorit Nitzan, directrice pour les situations d'urgence régionales en Europe à l'OMS, avait déclaré que Marioupol, contrôlée par les forces pro-russes après des semaines de siège et de bombardements intensifs, faisait partie des zones occupées où il existe un risque de choléra.

07h11 : Volodymyr Zelensky parle « armes lourdes » et entrée dans l'UE avec Emmanuel Macron

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit avoir évoqué jeudi avec Emmanuel Macron l'aide militaire de la France à l'Ukraine, y compris en « armes lourdes » précisé le président français, ainsi que la candidature de Kiev à l'entrée dans l'Union européenne.

Dans un Tweet, Volodymyr Zelensky assuré avoir informé Emmanuel Macron de « la situation sur le front » face aux forces russes. « Nous avons discuté d'autres aides militaires pour l'Ukraine », ajoute-t-il avant de conclure : « une attention particulière a été consacrée aux moyens de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE ».

Le président français a assuré à son homologue ukrainien que « la France resterait mobilisée pour répondre aux besoins de l'Ukraine, y compris en armes lourdes ». Cet échange intervient peu après une vague de critiques de Kiev envers Paris, à la suite d'un nouvel appel d'Emmanuel Macron à « ne pas humilier la Russie ». Emmanuel Macron, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE jusqu'au 1er juillet, est sous pression de l'Ukraine qui attend sa visite depuis le début de l'offensive russe le 24 février.

06h46 : Belkis Wille (HRW) : À Tchernihiv, la Russie n'a pas respecté les conventions

Un homme marche au milieu des immeubles détruits, à Tchernihiv, le 9 avril 2022. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

L’ONG Human Rights Watch publie ce vendredi matin le rapport d’une enquête qu’elle a mené à Tchernihiv, ville située à environ 120 kilomètres au nord de Kiev qui avait été encerclé par les forces russes durant le mois de mars. Après s’être rendu sur place au mois d’avril, et après avoir travaillé sur le matériel récupéré et des images satellites, l’ONG est en mesure de confirmer que la Russie a violé les conventions en vigueur en tuant des civils. Belkis Wille, l’une des enquêtrices de Human Rights Watch qui s’est rendue sur place explique les découvertes du rapport au micro de Romain Lemaresquier du service Europe de RFI.

Pour ce rapport, nous avons enquêté sur 8 attaques spécifiques que la Russie a menées dans la ville de Tchernihiv, tuant au moins 98 civils et en blessant plus de 120 autres. Quatre de ces attaques étaient très clairement illégales soit en raison des armes que les forces russes ont utilisées lors des attaques, soit parce qu'il n'y avait pas de cibles militaires dans la région à ce moment-là, pour autant que nous ayons pu le déterminer.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, les forces russes ont recouru à plusieurs reprises à des armes à sous-munitions, qui sont intrinsèquement utilisées sans discernement, lors d’attaques ayant tué des centaines de civils et endommagé des maisons, des hôpitaux et des écoles, rappelle le rapport de Human Rights Watch. Mais les forces ukrainiennes sont également pointées du doigt pour leur positionnement dans la ville.

Dans cinq de ces attaques, nous avons identifié des forces ukrainiennes sur le terrain au milieu de la ville à côté de civils, et cela fait partie des raisons pour lesquelles vous avez ces victimes civiles. Ainsi, dans ce rapport, nous documentons les violations et les décès causés par les attaques russes, mais nous signalons également notre inquiétude au sujet des forces ukrainiennes, qui se positionnent à côté des civils et les mettent en danger.

Belkis Wille, chercheuse senior auprès de la division Crises et conflits de Human Rights Watch Romain Lemaresquier

06h22 : Un fossé grandissant en Europe sur la Russie

Dans un entretien accordé à la presse allemande, Andrzej Duda a émis des critiques très virulentes à l’encontre des dirigeants allemands et français, accusés de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine. Ces critiques acerbes témoignent du fossé grandissant, en Europe, entre les partisans d’une ligne dure la Russie, et ceux comme la France, l’Allemagne ou l’Italie qui refusent de couper les ponts avec Vladimir Poutine.

Si ce n’est pas la première fois qu’un dirigeant d’Europe de l’Est critique la France et l’Allemagne pour leur attitude jugée trop complaisante avec la Russie, les termes employés cette fois sont particulièrement durs : « Quelqu’un a-t-il parlé avec Adolf Hitler pendant la seconde guerre mondiale ? » s’interroge le président polonais. « Quelqu’un a-t-il dit qu’Hitler devait sauver la face ? », poursuit Andrzej Duda qui fait référence bien entendu à la petite phrase d’Emmanuel Macron, selon lequel il ne faudrait pas humilier la Russie rappelle Daniel Vallot, du service International de RFI.

Au sein de l’UE, la Pologne et les Pays Baltes sont particulièrement remontés contre les pays comme la France, l’Allemagne ou l'Italie, qui espèrent un cessez-le-feu et des négociations, et veulent continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine. Car pour ces pays jusqu'au-boutistes, en phase sur ce sujet avec les États-Unis et le Royaume-Uni, la guerre doit aller à son terme, c’est-à-dire, à leurs yeux, jusqu’à la défaite militaire de la Russie.

S’ils ne le formulent pas officiellement, c’est bien la chute de Vladimir Poutine qui est souhaitée. Le fossé stratégique ne cesse de grandir, même si pour le moment les pays européens restent d’accord sur l’essentiel : les sanctions contre la Russie et les livraisons d’armes à l’Ukraine.

► À lire aussi : Livraisons d’armes à l’Ukraine: Moscou met en garde

06h10 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

© RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne