Ukraine: Londres «gravement préoccupé» par la condamnation à mort de deux Britanniques

Deux citoyens britanniques Aiden Aslin, à gauche, et Shaun Pinner, à droite, et le Marocain Saaudun Brahim, au centre, sont assis derrière les barreaux dans une salle d'audience à Donetsk, dans le territoire sous le contrôle du gouvernement de la République populaire de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, jeudi, 9 juin 2022.

AP