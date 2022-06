[EN DIRECT] Biden regrette que Zelensky n'ait pas entendu ses avertissements avant l'invasion russe

Au 108e jour de l'invasion russe en Ukraine, Joe Biden a assuré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait fait la sourde oreille face aux mises en garde des États-Unis avant l'invasion de son pays par la Russie. « Il n'y avait aucun doute et Zelensky n'a pas voulu l'entendre », déplore-t-il lors d'une collecte de fonds pour le parti démocrate.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► La France est prête à participer à une « opération » permettant de lever le blocus du port d'Odessa, ville du sud de l'Ukraine, et d'exporter les céréales ukrainiennes vers les pays qui en ont besoin, annonce vendredi la présidence française. « Nous sommes à disposition des parties pour au fond que se mette en place une opération qui permettrait d'accéder au port d'Odessa en toute sécurité, c'est-à-dire de pouvoir faire passer des bateaux en dépit du fait que la mer est minée », déclare un conseiller présidentiel.

► Les soldats ukrainiens livrent à Sievierodonetsk l'une des « batailles les plus difficiles » depuis le début de la guerre pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est où, selon le président Volodymyr Zelensky, se joue « le sort » de la région du Donbass.

► Le président ukrainien a demandé l'exclusion de la Russie de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), sur fond d'accusations de Kiev de blocage et de vol des céréales ukrainiennes par Moscou.

► Deux Britanniques et un Marocain faits prisonniers dans l'est de l'Ukraine, où ils combattaient pour Kiev, ont été condamnés à mort pour mercenariat par la justice des autorités séparatistes de Donetsk, ont annoncé les agences de presse russes le 8 juin.

06h38 : Joe Biden assure que Volodymyr Zelensky « ne voulait pas entendre » ses avertissements sur une invasion russe

Joe Biden a assuré vendredi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait fait la sourde oreille face aux mises en garde des États-Unis avant l'invasion de son pays par la Russie. « Beaucoup de gens pensaient que j'exagérais » en évoquant une attaque russe contre l'Ukraine avant qu'elle ne débute, déclare le président américain lors d'une réception à Los Angeles, destinée à lever des fonds pour le parti démocrate.

« Mais je savais que nous avions des informations en ce sens. (Le président russe Vladimir Poutine) allait traverser la frontière. Il n'y avait aucun doute et Zelensky n'a pas voulu l'entendre », ajoute-t-il devant des journalistes. Les États-Unis avaient commencé à alerter sur les préparatifs d'une invasion de l'Ukraine bien avant que le président russe n'annonce le 24 février une « opération spéciale » contre le pays. Ces avertissements avaient suscité l'incrédulité, voire des critiques plus ou moins voilées de certains alliés européens, qui jugeaient à l'époque les États-Unis trop alarmistes.

06h19 : Kherson, un « laboratoire des horreurs » russes, pour les États-Unis

Un soldat russe à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, le 20 mai 2022, avec une réplique de la bannière de la Victoire marquant le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en arrière-plan. AP

Alors que les forces ukrainiennes continuent de résister à Sievierodonetsk, dans le Donbass, Kiev mène également une contre-offensive sur l'oblast de Kherson, dans le sud du pays. La région frontalière de la Crimée a été la première à tomber aux mains de Moscou, fin février. Aujourd'hui, l'objectif du Kremlin serait de l'intégrer définitivement à la Russie. Michael Carpenter détaille, à l'OSCE, la campagne russe menée pour « absorber » la ville et piétiner son système de gouvernance démocratique, ses médias et sa société civile. Aujourd'hui, près de 600 personnes seraient détenues dans les sous-sols de la région, soumises à la torture, dans ce que l'ambassadeur américain à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qualifie de « laboratoire des horreurs du Kremlin ».

Malgré la brutalité avec laquelle les Russes semblent imposer l'ordre, les récits de résistance se multiplient. Sur le site internet baptisé Centre national de la résistance, les autorités ukrainiennes revendiquent chaque jour des actions de sabotage : attaques de trains, assassinats de soldats et tracts appelant à la désobéissance.

Des affirmations impossibles à vérifier de manière indépendante, explique Oriane Verdier, du service international de RFI. Mais les éléments dont on dispose aujourd'hui ont convaincu de nombreux experts des conflits. L'Institut américain pour l'étude de la guerre a notamment intégré à ses cartes une « zone de guérilla de partisans », près de Kherson.

► À lire : Ukraine: Kherson, «laboratoire des horreurs» russes, pour les États-Unis

06h10 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

