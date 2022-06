La Norvège annule un contrat d’achat d’hélicoptères en partie français 20 ans plus tard

La construction de l'hélicoptère NH90 est en partie assurée par la France, par le biais d'Airbus. Ici, un modèle prend vol lors d'une démonstration à la presse à Bergen, en Allemagne, le 28 septembre 2011. © Michael Sohn / AP

Après l’annulation du contrat d’achat de 12 sous-marins par l’Australie, la Norvège a annoncé vendredi 10 juin renoncer à l’achat d’hélicoptères de transport militaire NH90 fabriqués par un consortium dans lequel la France, via Airbus, est un partenaire important. Or le contrat avait été signé il y a plus de 20 ans.