[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: la Commission européenne se laisse une semaine pour évaluer la candidature de l'Ukraine

Au 109e jour de guerre, suivez nos informations en direct.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

►Ursula von der Leyen est de retour de Kiev, où elle se trouvait ce samedi 11 juin. La Commission européenne se donne une semaine pour finir l'évaluation de la demande ukrainienne d'adhésion à l'UE.

► La Russie a remis samedi 11 juin ses premiers passeports à des habitants de Kherson, ville occupée par les troupes de Moscou dans le sud de l'Ukraine. Selon l'agence gouvernementale russe TASS, 23 habitants de Kherson ont reçu au cours d'une cérémonie un passeport russe, une « procédure simplifiée » permise grâce à un décret signé fin mai par le président russe Vladimir Poutine.

► Les soldats ukrainiens livrent à Sievierodonetsk l'une des « batailles les plus difficiles » depuis le début de la guerre pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est où, selon le président Volodymyr Zelensky, se joue « le sort » de la région du Donbass. L'armée russe pilonnait samedi la ville pour en arracher le contrôle total, mais l'épuisement des munitions se fait de plus en plus sentir, surtout du côté ukrainien.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU).

06h40 : L'UE publiera son avis sur la candidature de Kiev dans une semaine

Ursula von der Leyen est de retour de Kiev, où elle se trouvait ce samedi 11 juin. La Commission européenne qu'elle préside se donne une semaine pour finir l'évaluation de la demande ukrainienne d'adhésion à l'UE. Le but est d'avoir une « opinion », une recommandation, prête pour le sommet des 27 chefs d'État et de gouvernement, qui s'ouvre le 23 juin, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.

La présidente de la Commission européenne a promis ce samedi à l'Ukraine de « tout faire pour la soutenir dans ses ambitions européennes », une promesse qui va cependant au-delà des marges de manœuvre dont dispose la Commission.

Le collège des commissaires européens se réunit ce dimanche pour un débat d'orientation, et c'est vendredi que la Commission devrait publier son opinion officielle sur la candidature de l'Ukraine.

C'est un travail juridique et technique que les Vingt-Sept attendent de la Commission européenne. Mais sa présidente entend apporter son soutien politique à l'Ukraine, comme l'a dit à Kiev Ursula von der Leyen à Volodymyr Zelensky.

►UE: dans une semaine, Bruxelles publiera son avis sur la candidature de Kiev

06h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct.

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

