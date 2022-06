Ukraine: à Kramatorsk, la Pentecôte orthodoxe célébrée par un prêtre rattaché à l'armée

Avec nos envoyés spéciaux à Kramatorsk, Clea Broadhurst et Julien Boileau

Depuis le début de la guerre, il parcourt le pays pour aider les familles des soldats. Dans une petite église en bois dans Kramatorsk, le père Vasyl Ivanyuk, prêtre rattaché à l'armée, célèbre la messe de la Pentecôte.

Au début, on se demande pourquoi. À quoi ça sert ? J'étais dans le déni, car j'étais trop occupé pour y penser. Puis, nous avons réalisé que ce n'était pas seulement le pays qui était en danger, mais l'identité ukrainienne. Puis, je me suis mis à faire des messes un peu partout, certaines d'entre elles sur le capot de ma voiture.

Bogdan, surnommé « le sauveur », est le médecin du 47e bataillon basé dans le Donbass. Impossible pour lui de manquer cette messe.

Parmi les soldats, certains sont croyants, d'autres non. Mais quoi qu'il en soit, ils pensent que quelque chose les protège. Parfois, les balles ne les atteignent pas, leur passent à côté. En tant que médecin, j'ai vu beaucoup de blessures critiques, impossible d'en sortir vivant. Et pourtant, certains s'en sortent. Pour moi, ce n'est possible que grâce à une force supérieure.