Dans la région de Lougansk, les Russes affichent leur confiance devant la presse

Visite sur le complexe métallurgique d'Alchevsk, sur le territoire contrôlé par le gouvernement de la république populaire autoproclamé de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, samedi 11 juin 2022.

Moscou pilonnait encore et toujours, samedi 11 juin, la ville-clé de Severodonetsk, pour en arracher le contrôle total. Mais l'épuisement des munitions se fait de plus en plus sentir, surtout du côté ukrainien, très dépendant de l'aide militaire occidentale. RFI s'est rendue avec l'armée russe dans la région de Lougansk, autre ville-clé où les forces pro-russes avancent très lentement. Russes et pro-Russes souhaitent, à l'heure où les Ukrainiens réclament désespérément des armes, afficher leur confiance.

Avec notre envoyée spéciale à Lougansk, Anissa El Jabri

À l'intérieur : des étincelles de feu, du métal en fusion et d'immenses pinces géantes en fer qui transportent, rougeoyantes, des plaques en acier. À l'extérieur, d'immenses tuyaux colorés et des cuves.

Huit usines métallurgiques composent au total l'immense groupe qui se partage entre les régions Lougansk et de Donetsk, l'une des fiertés de ce bassin minier qu'est le Donbass.

Dans la partie tenue par des séparatistes pro-russes depuis 2014, dans ces usines métallurgiques qui font l'identité locale, alors que les combats font rage au dehors, l'armée russe veut démontrer que son opération spéciale, comme dit le Kremlin, n'empêche pas l'activité économique, voire que le futur régional va ouvrir de nouvelles opportunités.

Un groupe de journalistes étrangers visite le complexe métallurgique d'Alchevsk, sur le territoire contrôlé par le gouvernement de la république populaire autoproclamée de Lougansk, ce samedi 11 juin 2022. AP

« Marioupol n'a pas encore retrouvé sa capacité totale de transport »

Evgeny Yurchenko, directeur général de ce complexe minier et métallurgique.

En ce moment, plus de 22 000 personnes travaillent pour nous. Ce sont principalement des locaux. Mais récemment, il y a eu un afflux de migrants contraints. Des gens notamment venus de Marioupol, des métallurgistes et des chimistes viennent nous voir. Et nous sommes heureux d'avoir ces spécialistes.

Les travailleurs de Marioupol et de son usine Azovstal, détruite, viennent notamment remplacer les quelque 2 000 ouvriers, dit Evgeny Yurchenko, qui sont partis au front.

Pour le moment, Marioupol n'a pas encore retrouvé sa capacité totale de transport, je pense notamment aux installations portuaires, aux lignes de chemin de fer qui doivent encore être restaurées. Je crois que le temps n'est pas encore venu pour que toute l'infrastructure du port de Marioupol fonctionne totalement. Et je suis sûr que cela prendra des mois avant que nous commencions à travailler.

Avec la destruction des usines de Marioupol, la demande a augmenté. Mais même avec ces débouchés, la circulation des marchandises reste un sujet sensible. La navigation, en mer d'Azov et en mer Noire, des bateaux de céréales ? Un bras de fer entre la Russie et les Occidentaux qui semble, pour l'instant, sans issue.

Leonid Pasechnik, dirigeant par intérim de la république populaire autoproclamée de Lougansk, avec un groupe de journalistes étrangers sur le site où un nouvel hôpital est en cours de construction avec le soutien du ministère russe de la Défense. Louhansk, ce samedi 11 juin 2022. Cette photo a été prise lors d'un voyage organisé par le ministère russe de la Défense. AP

« Ce sont des échantillons de toutes les armes de pays occidentaux »

En attendant, l'opération spéciale continue. Pourtant, à 100 kilomètres à vol d'oiseau de Severodonetsk, sous un soleil accablant et au milieu des chants d'oiseaux, la ligne de front semble loin. Mais elle est là, dans toutes les têtes. À commencer par celle du dirigeant de la république autoproclamée de Lougansk, Leonid Passetchnik.

Aujourd'hui, selon le dernier rapport reçu ce matin, Severodonetsk n'a pas été complètement conquise, pas à 100%. Les soldats ukrainiens nationalistes notamment sont toujours dans la zone industrielle de l'usine Azot, et de là, ils bombardent la ville. C’est pourquoi il est impossible de dire que la situation à Severodonetsk est calme et sous notre contrôle.

Les forces pro-Russes étalent devant la presse tout le matériel américain, allemand, suisse, français, qui a été pris à Lougansk, disent-elles, au tout début de l'offensive. Un soldat explique :

Voilà, ce sont des échantillons de toutes les armes de pays occidentaux qui ont été fournies à l'armée ukrainienne dans le cadre de l'assistance militaire de l'Otan. En particulier, des missiles guidés antichars, un lance-grenades à équipage AT4, des lance-grenades américains M72, un lance-grenades Socrates et un grand nombre de nouvelles armes et de Bayraktar, de Milan et de Javelin.

Un officier pro-russe présente à la presse un système de missile antichar portable de fabrication américaine, près de la ville de Schastia, en république populaire antoproclamée de Louhansk, ce samedi 11 juin 2022. AP

Combien de civils, combien de soldats dans l'usine Azot ? Si le dirigeant Leonid Passetchnik affirme encore l'ignorer, il affiche une certitude claire : les objectifs seront atteints.

