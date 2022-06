[EN DIRECT] Kiev craint une offensive russe à Sievierodonetsk dans les prochaines heures

Au 110e jour de guerre, suivez en direct ce lundi 13 juin les dernières informations sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► La situation devient « extrêmement difficile » à Sievierodonetsk pour l'Ukraine qui craint que Moscou n'y engage, dès ce lundi ou mardi, toutes ses réserves pour prendre cette ville stratégique du Donbass, dans l'est du pays.

►Moscou a affirmé dimanche avoir détruit à Tchortkiv, dans l'ouest de l'Ukraine ,« un grand entrepôt de systèmes de missiles antichars, de systèmes portatifs de défense aérienne et d'obus fournis au régime de Kiev par les États-Unis et les pays européens ».

►La connexion entre la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, au sud de l’Ukraine, sous contrôle des Russes depuis début mars, et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a été rétablie, a annoncé l'opérateur ukrainien, Energoatom.

► La Commission européenne se donne une semaine pour finir l'évaluation de la demande ukrainienne d'adhésion à l'UE.

06h30 : Situation « extrêmement difficile » à Sievierodonetsk, offensive russe en vue

La situation devient « extrêmement difficile » à Sievierodonetsk pour l'Ukraine qui craint que Moscou n'y engage, dès ce lundi ou mardi, toutes ses réserves pour prendre cette ville stratégique du Donbass, dans l'est du pays. « L'ennemi veut complètement isoler Sievierodonetsk en empêchant tout passage d'hommes ou de munitions », a affirmé dimanche le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, redoutant que la Russie n'envoie « toutes ses réserves pour prendre la ville » dans les 48 heures. La situation y est « extrêmement difficile », a-t-il reconnu.

Jusqu'à présent, « nous continuons de tenir nos positions » dans le nord de la région de Louhansk, a assuré Valeri Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, tout en déplorant que « chaque mètre de terre (...) y est couvert de sang - mais pas seulement le nôtre, mais aussi celui de l'occupant ». Sur le plan militaire, la Russie « utilise l'artillerie à grande échelle et, malheureusement, a un avantage de 10 contre un », a encore estimé Valeri Zaloujny.

06h20 : Bonjour et bienvenue dans ce live

