La Russie affirme être prête à exporter ses céréales

L'« opération spéciale », comme la qualifie le Kremlin, lancée le 24 février, a paralysé les exportations de céréales de l'Ukraine -acteur majeur de ce secteur - et provoqué une flambée des prix des céréales et des engrais. De son côté, la Russie, qui s'apprête à faire une récolte record de blé, affirme que les ports de Berdiansk et surtout de Marioupol sont prêts à accueillir tous les navires transportant des céréales.

Avec notre envoyée spéciale à Marioupol, Anissa El Jabri

Sur la route qui longe la côte de la mer d’Azov, d’un côté des arbres qui ne sont plus coupés et entretenus, leurs vastes branches feuillues forment un rideau de verdure devant les façades d’immeubles abîmés ou détruits et de l’autre, la mer et sur la plage des baigneurs.

Les dernières mines dans les vagues ont été détruites ce dimanche 12 juin et le port, dont les grues immenses sont encore peintes au bleu et jaune de l'Ukraine, est lui presque totalement opérationnel, disent les autorités. Il ne manque encore que le raccordement de l'eau et l'électricité, mais les premiers bateaux sont déjà partis direction la Russie et peut-être bientôt d’autres pays.

Acheter à des prix plus élevés

« Les sanctions vont certainement interférer dans les exportations, estime Denis Pushilin, dirigeant de la république autoproclamée de Donetsk. Bien sûr, cela ne simplifie en rien le travail, mais cela n’annule pas les possibilités dont nous disposons. Il y a de la demande pour ce qui est récolté et fabriqué ici. Il y a un certain nombre de pays, y compris les pays occidentaux, qui sont intéressés par nos produits. Désormais, ils les recevront ces produits par des pays tiers, qui contourneront les sanctions. Ça sera plus cher, c’est la seule chose qu'ont obtenue les pays qui ont imposé des sanctions, c'est d’acheter à des prix plus élevés. »

Les sanctions sont un obstacle à l'exportation notamment des céréales, un discours que répètent depuis des semaines la Russie et ses alliés. Un discours que réfutent les Occidentaux, c’est un mensonge, disait même l’Élysée vendredi dernier. La Russie devrait cette année battre des records lors de sa récolte de blé.

