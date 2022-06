Allemagne: la justice s'oppose au retrait d'un bas-relief antisémite présent sur une église

Le relief sur l’église de Wittenberg dans l’est de l’Allemagne, date du XIIIe siècle et cette représentation antisémite avec une truie, symbole d’impureté pour les juifs, était assez commune au Moyen Âge.

L'Allemagne, en 2022, peut-elle accepter de voir figurer des symboles antisémites sur des bâtiments ? La justice a déjà tranché à deux reprises en rejetant la demande d'un plaignant juif contre un relief antisémite sur une église, la paroisse ayant apposé une plaque prenant ses distances avec la sculpture. Ce mardi, c'est la Cour de cassation allemande qui a tranché.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Une truie allaite deux hommes sous son ventre, deux juifs. Un troisième, un rabbin, lève la queue de l’animal et inspecte son anus. Le relief sur l’église de Wittenberg, dans l’est de l’Allemagne, date du XIIIe siècle. Cette représentation antisémite avec une truie, symbole d’impureté pour les juifs, était assez commune au Moyen Âge et plusieurs douzaines d’autres exemples de symboles antisémites existent à travers l’Allemagne.

Le plaignant, un juif converti, exige que ce relief soit retiré de la façade de l’église de Wittenberg et soit exposé dans un musée. Sa plainte, lors des deux premières instances, a été rejetée. La plus haute juridiction allemande vient de confirmer ces décisions.

Certes, le juge compétent a confirmé le caractère antisémite du relief que personne ne met en cause, mais la Cour de cassation a estimé que la plaque déposée en 1988 par l’église évangélique et qui prend ses distances avec le message du relief ne permettait pas d’exiger que ce dernier soit retiré. Le président du conseil central des juifs d’Allemagne avait estimé qu’une plaque plus explicative serait suffisante.

Faire un travail de mémoire sur le passé

Le délégué à l’antisémitisme de l’Église protestante a estimé que l’institution devait, par une profonde remise en question, faire un travail de mémoire sur son passé. C’est dans cette même église de Wittenberg que le père de la réforme, Martin Luther, auteur de thèses antisémites, fut actif pendant un temps.

L’auteur de la plainte ne veut pas abandonner et se dit prêt à poursuivre son combat devant la Cour européenne des droits de l’homme.

► À lire: Allemagne: vers une suppression des dernières lois nazies

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne